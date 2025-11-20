黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Forerunner 265 破底價，HK$2,330 進階訓練數據 + Amoled 螢幕，練跑更 Pro！
運動手錶的意義早已超越紀錄里程，更是一個貼身的私人教練。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
對多數人而言，運動手錶的意義早已超越紀錄里程，更是一個貼身的私人教練。而 Garmin Forerunner 265 能同時照顧你的運動目標、工作效率與睡眠品質，目前更於 Amazon 上以 67 折優惠促銷。只需 US$300 已是歷史新低，約合 HK$2,330 而且免運費送到香港。是時候升級運動科技，更精確地掌握自己的表現。
Garmin Forerunner 265
Amazon 特價 US$300（約 HK$2,330， 免運費直送香港）｜原價 US
$450
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Forerunner 265 搭載 1.3 吋 AMOLED 螢幕、重 47g，有觸控、按鍵雙操作介面，錶圈使採用黑色的纖維增強聚合物材質製成，能有效保持錶體的輕量化表現。智慧錶模式下最長續航力為 13 天，GPS 模式亦可達 20 小時，一次充電就足夠數天使用。
Forerunner 265 支援 30 多種專業運動模式，涵蓋跑步、鐵人三項、開放水域游泳及騎行等進階項目，搭配少SatIQ 多頻段 GNSS 定位技術，在複雜地形中自動切換衛星頻段。Forerunner 265 能每次跑步後系統會分析你的體能表現和恢復狀況，並按着 Garmin Connect 行事曆上即將到來的比賽，調節及提供「每日訓練建議」。「HRV 狀態」功能透過 Firstbeat 演算法，監測睡眠期間的心率變異度，深入了解你的整體健康、訓練表現和恢復狀況。「Garmin Coach」功能提供免費且專業的 5K、10K 和半馬等訓練計劃，儼如你的專屬教練。
另外，Forerunner 265S 擁有同樣規格，AMOLED 螢幕 1.1 吋、重量為 39g，續航力數據稍提升至智慧錶模式的 15 天和 GPS 模式的 24 小時。
Garmin Forerunner 265
Amazon 特價 US$300（約 HK$2,330， 免運費直送香港）｜原價 US
$450
Garmin Forerunner 265S
Amazon 特價 US$300（約 HK$2,330， 免運費直送香港）｜原價 US
$450
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
全球市佔剩0.2%！索尼Xperia悄然撤出中國 昔日旗艦品牌為何全線潰敗？
曾在中國市場擁有一席之地的索尼 Xperia 手機業務，在沒有任何正式告別的情況下，已悄然終結其在中國的漫長旅程。這不禁引發業界深思：在競爭激烈的全球智慧型手機戰場上，索尼是否將成為下一個退出市場的 LG？鉅亨網 ・ 11 小時前
加密聊天功能上線！馬斯克攜X Chat挑戰微信 西方「全能App」能複製東方奇蹟？
馬斯克旗下 X(前身為推特) 在本月中旬悄悄完成一次重大升級，正式推出新一代加密通訊功能「Chat」。這個曾以短文社交為核心的平台，如今標榜「端對端加密、消失訊息、檔案分享、視訊通話」等特性，並喊出「沒有廣告、沒有追蹤、完全隱私」的承諾，被視為馬斯克「超級應用」策略的關鍵行動。鉅亨網 ・ 19 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$85 促銷中。換算之後大約只要 HK$660，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔
Apple Watch Series 10 推出以來, 憑藉 「全螢幕沉浸視野」設計，以更大顯示面積、更輕薄機身橫掃智能穿戴市場，搭配血氧偵測等進階健康功能，實用性與潮流感兼備。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜三星、ASUS、Acer 筆電低至千元？3 款 Chromebook 限時優惠推介
想用千元價位入手一台大牌子筆電，這次 Black Friday 真的給到你機會。Yahoo Tech 為你搜羅各種筆電優惠，從Samsung、Acer 到 Asus 全數到位，並鎖定千元預算為目標。其中 Galaxy Chromebook Go 在今年黑五罕見直降至近 4 折左右的超低價，只需港幣約一千完就能入手。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看正在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
華為官宣首款鴻蒙二合一平板電腦
華為終端今日宣布，華為首款鴻蒙二合一平板電腦 MatePad Edge 將於11月25日發布。這款平板電腦採用二合一形態設計，電腦、支架、平板形態合一，支援電腦、平板雙模式。(CW)infocast ・ 1 天前
Cloudflare：全球死機非網路攻擊所致，根源是資料庫系統出錯
昨日 Cloudflare 全球死機，導致 X、Canva、ChatGPT 等主流服務無法使用，甚至連專門用來回報死機狀態的網站 Downdetector 也跟隨「陪葬」。那這次大事故的原因究竟是什麼？Cloudflare CEO Matthew Prince 今天做出了解釋。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google推出Nano Banana Pro圖像編輯器
Google周四宣布推出Nano Banana Pro，一款基於Gemini 3 Pro人工智能模型的圖像生成與編輯工具。 Google稱，Nano Banana Pro可以結合Google搜尋生成資訊圖表、圖解及圖像，並且能合併多達14張圖像。相較於Nano Banana，Pro版本的編輯功能有所提升，並且能以多種語言呈現正確且易讀的文字。 Nano Banana Pro將透過全球的Gemini應用程式免費提供，但有使用配額限制，配額用完後，用戶將回退至原始版本的Nano Banana，而Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱用戶將獲得更高的配額。Nano Banana Pro亦在全球的NotebookLM中提供，並於美國向Google AI Pro及Ultra訂閱用戶開放使用。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
Gemini 3 Pro 登場：代理能力大幅提升、強化推理、更好的多模態理解與互動
在 Gemini 2.0 發佈接近一年後，Google 今日正式端出了全新的 Gemini 3 Pro 模型。它主打更強的代理、推理能力，而且能更好地基於多模態理解生成動態、互動性更佳的介面幫助用家解決問題。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機
Black Friday 期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 現在又回歸到了歷史最低價。只要 US$100 即可入手，換算後約為 HK$780。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
華為下周二發布官宣首款鴻蒙二合一平板電腦
華為終端宣布，將於下周二(25日)發布華為首款鴻蒙二合一平板電腦MatePad Edge。 新款平板電腦採用二合一形態設計，電腦、支架及平板形態合一，支持電腦及平板雙模式。(ta/w) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
太興集團(06811.HK)遭網絡攻擊 電子現金券延長1個月
太興集團(06811.HK) 近日遭受網絡安全事件影響，引致其手機應用程式App及顧客電子現金券暫時無法正常運作及使用。該公司發聲明稱，已就事件向相關執法部門報告，並將繼續與有關當局緊密合作，以確保履行所有法定職責。集團指，管理層對是次事件高度重視，將盡快完成系統修復及提升工作。為確保顧客權益，App內顧客電子現金券使用有效期將順延多一個月；實體現金券可正常使用，服務不受影響。發布有關通知純屬預防性質。根據目前掌握資訊，暫未有任何跡象顯示顧客個人資料已遭外洩，亦無證據顯示相關人士之個人資料遭到不當使用或濫用。集團表示，已成立專案小組，啟動全面調查，致力提升網絡管理、監察及防禦系統之效能。呼籲各相關人士和持份者必須時刻提高警惕，加強在工作場所及個人網絡安全的關注，以減低任何風險及影響。(WL)infocast ・ 10 小時前
3C禁令席捲北歐校園 丹麥公立中小學全面禁手機 15歲以下禁用社群媒體
丹麥可望在2026年8月起，在公立學校正式實施手機禁令。而位於哥本哈根北部郊區的城市孔恩斯呂比（Kongens Lyngby），一所中學兩年前在教師倡議下，就已禁止學生攜帶手機到校。教師表示，課堂終於「回歸正常」，學生上課不再神遊，也有更多人際互動。2025年稍早，丹麥國會已取得共識，準備將這項經驗入法，在全國推行。 丹麥的新政僅是北歐各國掀起的反手機浪潮之一。鄰國瑞典預計將在2026年8月起實施類似禁令；挪威已有96%的小學與64%的中學訂定手機使用規範；芬蘭國會則於4月通過法案，限制國小與國中生使用手機，新法已於8月生效。 丹麥教師表示，手機氾濫導致課堂不停被干擾，甚至有家長會在上課時打電話，和孩子討論購物或晚餐。實施手機禁令後，學生每天到校須將智慧裝置放入置物櫃上鎖，直到放學才能取回，但患有疾病需使用App輔助，或有閱讀障礙的學生例外。 丹麥的校園手機禁令主要針對私人裝置，不包括教學用的電腦與平板。法案預計將於明年春季通過，並於下學期正式實施。針對高中以上學生，丹麥也預計制定明確的「螢幕政策」。此外，政府近日宣布，將禁止15歲以下青少年使用社群媒體。Yahoo 國際通 ・ 7 小時前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
英政府確定BNO申永居維持「5+1」 英語要求升至B2
英國政府今日發表最新入境政策改革諮詢文件，港人最關心嘅BNO「5+1」永居安排將會維持，無需要拉長到「10+1」，不過亦有收緊部分門檻。Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
陳煒奪50萬晒「勝利V」 陳展鵬痛失大獎反應曝光
【on.cc東網專訊】無綫台慶的壓軸大獎每年都是焦點所在，不過，今年的抽獎過程跟以往不同，結果更引起不少爭議。今年由陳豪、黃翠如、汪明荃、高海寧、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、姚子羚、張振朗及馬國明共10位藝人作為代表進行抽獎，其他藝人則在10人中選擇在一人身上落注，若東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前