Black Friday黑五優惠2025︱Google Pixel 9a 勁減 7 折，史低 $2,720 玩親生仔 Gemini AI
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
香港多款行貨手機都主打 AI 功能，不過說到最吸引的，還是海外限定的 Google Gemini AI 吧！親生仔 Google Pixel 9a 在黑五期間在 Amazon 上 7 折大促，約 HK$2,720 就可以入手。
Google Pixel 9a
Amazon 特價 US$349（約 HK$2,720，需集運）｜原價
US$499
規格上，Pixel 9a 作為主力手機也並不太差，Pixel 9a 是採用了 6.3 吋的 pOLED 面板，有著 60~120Hz 的更新率與 1,800 nits（峰值 2,700 nits）的亮度，上覆 Corning Gorilla Glass 3 玻璃。這大小與 Pixel 9 和 9 Pro 相同，而對比前代 Pixel 8a 的 6.1 吋則是大了一圈。Pixel 9a 長 154.7 mm、寬 73.3mm、高 8.9mm，重 186.9g，比 Pixel 8a 微微長了一點也寬了一點，但相差不遠。Pixel 9a 具備 IP68 的防水防塵等級，較前代的 IP67 也有所提升。
Google Gemini Ai 功能更是日新月異，而且 Pixel 手機也會相較其他品牌更快更完整享用到，愛嚐鮮的你，一定要入手一台吧！
Google Pixel 9a
Amazon 特價 US$349（約 HK$2,720，需集運）｜原價
US$499
