Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 GO 3S 新低 7 折，HK$2,180 購 4K 拇指相機玩水必備

Insta360 GO 3S 新低 7 折，HK$2,180 購 4K 拇指相機玩水必備

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

出門遊玩若想記錄快樂瞬間，不妨考慮正在 Amazon 上以歷史低價 US$280 促銷的 Insta360 GO 3S。目前 Prime 會員可享這一優惠，換算過來大約是 HK$2,180，而且是免運費直送香港。動天玩雪、夏天玩水都合襯，各位不要錯過入手的好時機喔。

Insta360 GO 3S（64GB）

Amazon 會員特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港）｜原價 US$550

立即購買

Insta360 GO 3S 是專為運動、vlog 設計的迷你相機，它只有拇指大小而且可靈活使用第一人稱視角（POV）拍攝。其錄影解析度升至 4K，能夠捕捉更細緻的畫面。與此同時相片解像度也增至 12MP，並支援原生 JPG 格式，省去了轉檔的麻煩。續航力方面，1080p 30fps 的錄影時間約為 38 分鐘，相較於前代的 45 分鐘稍短，但影片碼率卻有所提高。裝置採用了 f/2.8 的 16mm 超廣角鏡頭，雖然視角相比前代略窄，但能有效改善廣角變形。

Insta360 GO 3S

Insta360 GO 3S 亦貼心加入了 Apple Find My 尋物功能，讓用戶能夠更輕鬆地找回相機。防水能力上，GO 3S 機身可耐水深達 10 米，而 Action Pod 保持 IPX4 防濺水等級。配合套裝，即可擁有巨大的 2.25 吋翻轉螢幕， 也支援在拍攝時為相機充電。

