Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價，換算後約 HK$2,330 更能免運費直送香港。無論潛水、滑雪、還是日常 vlog，X4 都能讓你拍出電影級畫面，效果更震撼！

Insta360 X4 標準套組

Amazon 特價 US$300（約 HK$2,330，免運費直送香港）| 原價 US$500

立即購買

Insta360 X4 的畫面衝上了 8K 超高清解析度，即使後期放大裁切，依舊能展現驚人的細節。而且還有 5.6K 120fps 招牌子彈時間效果拍攝，5.7K 規格影格率提升至 60fps，帶來更清晰流暢的拍攝體驗，更支持 4K 100fps 慢動作。 360 度全景影片可透過 Insta360 App 中的 AI 剪輯工具，後期自由選取所需角度，隨心構圖。使用隱形自拍棒配合 X4 拍攝，無需透過後製處理，自拍棒就能在畫面中完全消失，輕鬆拍出低空跟拍視角和第三人稱視角。它也支援 AI 手勢控制，內建 2,290mAh 電池，相比前代續航力也增強了 67% 之多。設計上還有一個明顯變化，就是原本不太好用的黏貼式鏡頭保護鏡片變成了快拆式。這樣更換越發方便，要把相機裝進潛水殼也更為容易。

Insta 360 香港官網售價 HK$3,999

立即購買

最新一代的 X5 這次 Black Friday 也有小幅優惠。

Insta360 X5 標準套組

Amazon 特價 US$465（約 HK$3,620，免運費直送香港）| 原價 US$550

立即購買

