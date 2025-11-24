Booking.com黑五優惠低至46折
Black Friday黑五優惠2025︱JBL Tune Buds 清貨狂降六折，歷史新低 HK$310 購低音強化長續航降噪耳塞
開啟降噪可使用 10 個小時。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
如果你正在找一款實惠好用的真無線降噪耳塞，不妨考慮 Black Friday Week 期間降至歷史新低價的初代 JBL Tune Buds。雖然它不是最新款，但考慮 US$40 的價格後性價比超高。換算後約 HK$310，而且符合滿 US$49 免運費條件，正是下手的絕佳時機。
JBL Tune Buds
Amazon 特價 US$40（約 HK$310， 可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$100
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
JBL Tune Buds 採用耳塞式設計，支援藍牙 5.3，同時具備 IP54 防塵防水機能。其內建有 10mm 單元，並可利用 JBL Pure Bass 低音增強音效讓你「盡享每個節奏」。耳機支援降噪和透音模式，4 咪高峰組合可保證通話清晰。在開啟降噪的情況下，JBL Tune Buds 本體的續航力可達到 10 個小時。收納盒能提供額外 30 小時電力，快充 15 分鐘可獲得 4 小時播放時長。
JBL Tune Buds
Amazon 特價 US$40（約 HK$310， 可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$100
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 DJI Mic Mini 新低不到半價，HK$610 免運入兩發一收充電盒套組
👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
【百佳】買高露潔牙膏8支 送24吋行李箱等總值$773禮品（即日起至27/11）
由即日起至11月27日，去百佳網店買8支指定高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克 / 牙齦牙膏110克單支裝，即送總值超過$773禮品！YAHOO著數 ・ 12 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）
仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
【百佳】佳抵買本周精選優惠 維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70 送維他奶造型毛毯（即日起至27/11）
百佳精選佳抵買產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有新西蘭牛油果$23.5/4個、Dodoni/ Mevgal 希臘乳酪 $40/2杯；全線常溫維他奶/純豆漿/VitaOat 燕麥買滿$70，送維他奶造型毛毯任選1件(價值$69)！YAHOO著數 ・ 1 天前
2025交換禮物必買Top4！SABON流光夜宴快閃最美登場、雅詩蘭黛118折禮盒直接封神
TOP 1 SABON《流光夜宴聖誕快閃店》南西限定登場！禮物×遊戲×打卡一次滿足今年最值得衝現場的交換禮物提案！SABON 從 11/21 起到11/30在新光三越南西店 1F 東側門打造「流光夜宴聖誕快閃選物店」，把冬夜的宮廷晚宴幻化成沉浸式選禮空間：紅毯延伸、花影交錯、香氣流動，一踏...styletc ・ 10 小時前
【M&S】Black Friday優惠 服裝、美容護理、家品及禮品第二件半價（即日起至優惠結束）
馬莎黑色星期五Black Friday優惠現已登場，由即日起，購買任何服裝、美容護理、家品及禮品，都可享有第二件半價優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
Black Friday優惠2025｜Daniel Wellington手錶突發低至半價！人氣Petite系列$625起/優雅玫瑰金方形手錶5折買到
DW手錶官網罕有推出限時Black Friday優惠，指定錶款可享低至半價，不少人氣系列Petite、Quadro及電子手錶款Retro Digital等都有折，低調顯氣質的Petite黑色款最平$625就買到，趁黑五優惠大減價買定做聖誕節禮物一流！即睇以下黑色星期五抵買Daniel Wellington手錶推介！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 4 天前
Black Friday優惠2025｜Amazon 10款抵買保健品推薦！最平低至$52入手維他命D／魚油一粒價錢平均不用$1
又到Amazon Black Friday Week，這個年度盛事一直都是不少人瘋狂搶購劈價產品的好時機！今年Amazon Black Friday Week由11月20日下午4點至12月2日下午4點，Black Friday除了gadget類產品減得非常誇張之外，大受Yahoo讀者歡迎的保健品亦值得大手囤貨！Yahoo購物率先為大家推薦一向抵買的美國、加拿大品牌的保健品產品，有關節健康、魚油、維他命、益生菌等，不少產品就算未減價都已經比香港平一截，現在加上Amazon Black Friday Week大型折扣就更加抵買！平時有食開保健品的話，Amazon Black Friday Week絕對是抵價入手的機會！Yahoo Food ・ 15 小時前
Black Friday優惠2025｜抗老護膚品牌Elemis聖誕套裝低至56折！獨家優惠碼享6折/骨膠原玫瑰系列免費升級
Black Friday即將到來！許多護膚迷們緊盯著各大網站，想著用最優惠的價格瘋狂掃貨！來自英國的知名抗衰老品牌Elemis在黑色星期五大型優惠節到來之際，從今天開始推出三大黑五優惠。首先就是五大皇牌產品免費升級，與雙11的產品有所不同，加入了骨膠原玫瑰系列；其次多款聖誕套裝有限定優惠，最平可以低至56折入手骨膠原日夜修護套裝；最後，如果一早有心頭好想入手的朋友就可以使用Yahoo獨家優惠碼，入手官網正價產品時輸入【YAHOOBF】可享6折，實在是超級便宜！如果已經迫不及待想入手，就可以按這裡先進去官網逛逛，還想知道更多詳情就看下文吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
今年末各家硬碟紛紛開始漲價，往常 Black Friday 多見的 SSD 折扣一下子變得稀有。因此各位有組建 NAS 需求的用家，千萬不要錯過 WD Red Pro 這款 NAS HDD 的促銷。目前這款硬碟多個容量都有折扣，比如 18TB 只要 US$290 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
正在找一款全能的高階戶外智能手錶？Garmin 旗下的 Fenix 8 系列正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Fenix 8 AMOLED 和 Fenix 8 Solar 目前的價格分別降到了 US$750 起和 US$850 起，對應 HK$5,840 和 HK$6,620，而且都是免運費直送香港喔。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
全台首家精品百貨營運長達半甲子 12/14吹熄燈號
全台首家精品百貨營運長達半甲子 12/14 吹熄燈號鉅亨網 ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2
Team Group 專為 Nintendo Switch 2 推出的 APEX SD7.1 microSD Express 卡首次出現可觀折扣，目前只要花 US$97 和 US$200 即可入手 512GB 和 1TB 型號。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 8 小時前
高鈞賢抱得富婆歸 細10歲老婆身家暴漲27億 上市公司突遭美證監勒令停牌
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
日本水產「超前部署」替補市場缺口 早已不依賴中國
日前中方通報暫停進口日本海產威懾日本，揚言「不會有市場」，但近日日本水產價格，並未有因此大跌。翻查背後原因，原來日本水產業界早已成功在近年開拓國際市場，部署從供應層面「擺脫中國倚賴」，將水產品改運往美國以及東南亞，其中北海道扇貝賣往歐美，甚至比賣給中國取得更好價格；今年日本獲批復運中國的地點，原來只得3個，僅佔業界申請總數0.4%，中國「狠招」的影響似乎有限Yahoo財經 ・ 1 天前