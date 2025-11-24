Black Friday黑五優惠2025︱JBL Tune Buds 清貨狂降六折，歷史新低 HK$310 購低音強化長續航降噪耳塞

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

JBL Tune Buds 清貨狂降六折，歷史新低 HK$310 購低音強化長續航降噪耳塞

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

如果你正在找一款實惠好用的真無線降噪耳塞，不妨考慮 Black Friday Week 期間降至歷史新低價的初代 JBL Tune Buds。雖然它不是最新款，但考慮 US$40 的價格後性價比超高。換算後約 HK$310，而且符合滿 US$49 免運費條件，正是下手的絕佳時機。

JBL Tune Buds

Amazon 特價 US$40（約 HK$310， 可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$100

立即購買

JBL Tune Buds 採用耳塞式設計，支援藍牙 5.3，同時具備 IP54 防塵防水機能。其內建有 10mm 單元，並可利用 JBL Pure Bass 低音增強音效讓你「盡享每個節奏」。耳機支援降噪和透音模式，4 咪高峰組合可保證通話清晰。在開啟降噪的情況下，JBL Tune Buds 本體的續航力可達到 10 個小時。收納盒能提供額外 30 小時電力，快充 15 分鐘可獲得 4 小時播放時長。

