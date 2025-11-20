Black Friday黑五優惠2025︱Kindle Colorsoft 歷史新低，HK$1,320 購彩漫閱讀利器

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Kindle Colorsoft 歷史新低，HK$1,320 購彩漫閱讀利器

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

各位喜歡用閱讀器看漫畫（尤其是彩漫）的朋友，Amazon 去年末推出的 Kindle Colorsoft 在 Black Friday 期間降到了歷史新低價。目前內建 16GB 儲存的型號正以 US$170 的價格促銷，換算過來大約是 HK$1,320。優惠幅度足有 68 折，正是入手的最佳時機！

Amazon Kindle Colorsoft（16GB）

Amazon 特價 US$170（約 HK$1,320，需要代運）｜ 原價 US$250

立即購買

Kindle Colorsoft Signature Edition 含透明殼套裝（正面有翻蓋）

作為全新的產品線，Kindle Colorsoft 號稱能帶來「如同在紙張上呈現出來的豐富色彩」。它配備了一片 7 吋防眩光彩色螢幕，在黑白和彩色狀態下畫素密度分別為 300 ppi 和 150 ppi。透過對硬體和演算法的針對性優化，Amazon 也讓裝置呈現出了頗為不錯的對比度，並確保了最多 8 週的續航力。除此之外，這款閱讀器也支援無線充電和藍牙且具備 IPX8 防水機能，內建容量為 16GB。

Amazon Kindle Colorsoft（16GB）

Amazon 特價 US$170（約 HK$1,320，需要代運）｜ 原價 US$250

立即購買

