Black Friday黑五優惠2025︱Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 7 折，HK$2,140 享讀寫合一新體驗

Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 7 折，HK$2,140 享讀寫合一新體驗

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

閱讀與寫作往往是密不可分的，靈感湧現的瞬間，當然希望能立即捕捉下來！目前最新型號的 Kindle Scribe 在 Amazon 上激減近 7 折，創下歷史新低價，僅 US$310（約 HK$2,140）就能入手！這部集閱讀與書寫筆記本於一身的神器，不單止讓你享受無紙化閱讀，還可以在電子書上直接做筆記、標註靈感，將學習和工作效率全面升級！

Kindle Scribe（64GB）

Amazon 特價 US$310（約 HK$2,140，需集運）｜原價 US$449.99

Kindle Scribe 歷史新低價！激減近 75 折，讀寫合一新體驗

Kindle Scribe 具備 10.2 吋 300ppi 無眩光 E Ink 顯示面板和升級版 Premium Pen 手寫筆，提供了媲美紙質書的閱讀體驗和流暢的書寫感受。用戶可以直接在電子書上做筆記和批註，隨時捕捉靈感。內置的 Active Canvas 功能更是一大亮點，讓用戶能在頁面上的任意位置寫下筆記，裝置會自動調整佈局，為你的內容騰出空間。此外，內置筆記本功能，提供多種筆記本模板，可以自由書寫待辦清單或隨筆紀錄，而且支援創建各類文檔，並能智能將手寫內容轉換為文字。升級版 Premium Pen 手寫筆無需充電，隨時拿起即用，讓你隨時沉浸在閱讀與創作的世界中。

