Black Friday黑五優惠2025︱M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
適合大部分人的 iPad。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday 期間，M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。與此同時，13 吋型號也降到了 US$649，約合 HK$5,050，追求尺寸的朋友也可以考慮這款。
M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價
US$599
M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價
US$799
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
M3 iPad Air 設計變動不大，基本就是為 M3 晶片而設的慣例升級。新 Air 依然分 11 吋和 13 吋兩種尺寸，對應 2,360 x 1,640 及 2,732 x 2,048 解析度，刷新率為 60Hz。其前後均設有 12MP 相機，視訊時支援人物置中。電池分別為 28.93Wh 和 36.59Wh，以 Wi-Fi 瀏覽網頁或播放影片續航力可達 10 小時。除此之外，裝置還配有 8GB RAM，並支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、eSIM 和 USB-C 3.0。
M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$449（約 HK$3,500，需要代運）｜原價
US$599
Apple 香港售價 HK$4,599
M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）
Amazon 特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價
US$799
Apple 香港售價 HK$6,299
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
