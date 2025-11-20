Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall 耳機型號全解析！Major V 之外，三款一樣帥氣好看的耳機

在這個顏值先決的時代，一對好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！

Marshall Major V

Marshall 耳機型號全解析！Major V 之外，三款一樣帥氣好看的耳機

Marshall Major V 將經典搖滾之聲與現代科技完美融合，透過 40mm 動圈發聲單元，帶來震撼的低音、滑順中音與清澈高音。Major V 擁有 100 小時續航力，並支援 Qi 無線充電，讓你隨時隨地沉浸在音樂世界。此外，它還搭載 LE Audio 技術，提供更優異的音質與低延遲表現。Major V 設計堅固耐用，延續了 Major IV 的簡約外觀，Marshall 保留了黃銅旋鈕、毛絨襯墊、標誌性的 logo。作為一款貼耳式耳機，它具備可向內折疊的功能，便於存放和攜帶。

透過可自定義的 M 按鈕與 Marshall 藍牙應用程式，可以快速啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，打造個人化的智能操控體驗。

Marshall Major V 頭戴式耳機

Amazon 特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US $170

立即購買

DMAG 售價 HK$1,299

立即購買

Marshall Motif II

Marshall 耳機型號全解析！Major V 之外，三款一樣帥氣好看的耳機

Motif II ANC 為入耳式耳機，內建 6mm 單體，支援觸控操作和 Spotify Tap，並提供主動降噪和環境音模式，隨時掌控周圍環境。耳機不僅擁有經典復古外型，更在續航力、充電速度和降噪功能上大幅提升。每個耳塞可支持 6 小時的無線播放時間（開啟主動降噪），便攜式充電盒一次充電可提供 30 小時的總播放時間。快速充電 15 分鐘，即可享受 1 小時的聆聽體驗。耳機升級至藍牙 5.3 技術，提供更穩定的連線和更高音質。耳機和充電盒分別具備 IPX5 和 IPX4 防水機能，無懼風雨。此外，Motif II ANC 內置雙麥克風，支援 BT LE 音訊，確保最佳連線。

Motif II 入耳式真無線降噪耳機

Amazon 特價 US$170（約 HK$1,320，免運費直送香港）｜原價 US $220

立即購買

DMAG 售價 HK$1,599

立即購買

Marshall Minor IV

Marshall 耳機型號全解析！Major V 之外，三款一樣帥氣好看的耳機

Minor IV 充電盒採用仿皮革紋理設計，加上經典 Marshall 字樣雕刻，延續帥氣搖滾風。搭載 Marshall 標誌性調音的 12mm 動圈單體，音色細膩，傳承招牌的強勁低音。無線通訊技術亦升級至藍牙 5.3 版本，能同時配對 2 台裝置，方便用家在不同設備間切換。由於是半入耳式結構，與 Motif II 相比就不具備降噪功能，但 Minor IV 亦達到 IPX4 防潑水等級。續航力上較上一代來說也有提升，耳機單次使用時間由 5 小時增加至 7 小時，搭配充電盒則能使用長達 30 小時。透過 Marshall 官方應用程式，亦可自訂 EQ、開啟電池保護功能及進行 OTA 更新，以延長耳機使用壽命。

Minor IV 半入耳式耳機

Amazon 特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US $160

立即購買

DMAG 售價 HK$1,199

立即購買

Marshall Monitor III

Marshall 耳機型號全解析！Major V 之外，三款一樣帥氣好看的耳機

Marshall 的 Monitor III 旗艦降噪耳機，延續品牌經典設計語言的同時，在多項核心功能上實現顯著升級。設計上依舊融合了標誌性的皮革元素與現代科技，而可摺疊式耳罩設計便於日常收納與攜帶。Monitor III 搭載專業級 32mm 動圈單元，配合 Marshall 工程團隊精心調校，呈現出令人驚艷的音質表現。特別值得一提的是，新品配備了動態響度功能，能夠智能調整不同音量下的頻響曲線，確保高、中、低三頻始終保持完美平衡。

全新升級的主動降噪系統可有效隔絕環境噪音，而透音模式則讓用戶無需摘下耳機即可清晰感知周圍環境。新增的 Soundstage 空間音訊技術，通過創新的聲音處理算法，將音樂從頭部位置解放出來，營造出更寬廣、更立體的聲場。採用最新藍牙 5.3 技術，確保穩定、低延遲的無線連接。包裝內附贈的 USB-C 至 3.5mm 音訊線，滿足有線連接需求。續航表現上，關閉降噪模式下可達 100 小時，即便開啟降噪也能提供長達 70 小時的連續使用時間。

Marshall Monitor III 耳罩式降噪耳機

Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，需集運 ）｜原價 US $380

立即購買

DMAG 售價 HK$2,999

立即購買

