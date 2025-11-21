44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Acton III 六折破底價，HK$1,400 免運復古潮味喇叭怎可錯過？
外型靚，聲又正！
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
在要求音訊產品內外兼修的消費者中，很多人都會選擇 Marshall。如果你也是其中之一的話，怎可錯過 Black Friday Week 期間正在以六折促銷的 Acton III 藍牙喇叭。這款家用型的無線音箱目前僅售 US$180，達到了歷史新低。換算後約為 HK$1,400，而且免運費直送香港，實在是找不到拒絕的理由呢！
Marshall Acton III 家用無線喇叭
Amazon 特價 US$180（約 HK$1,400，免運費直送香港）｜原價 US$300
US$300
作為 Marshall 家用系列中外型最小巧的款式，Acton III 仍能依靠 1 個 30W 低音和 2 個 15W 高音單元帶來渾厚音質。向外傾斜的高音揚聲器與新版導波管可營造出寬廣聲場，讓聲音「充滿整個房間」。同時裝置也具備動態響度功能，可調整音調平衡以確保音樂在每個音量下都有出色聽感。它支援藍牙 5.2 標準和 3.5mm 輸入，機身頂部設有多個實體按鍵、旋鈕便於操作。外觀依舊是 Marshall 經典的搖滾風，飾面分黑、棕、奶油色三種能適應不同風格的家裝。
Marshall Acton III 家用無線喇叭
Amazon 特價 US$180（約 HK$1,400，免運費直送香港）｜原價 US$300
US$300
