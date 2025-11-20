Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Marshall Emberton II 集復古帥氣於一身，而且渾厚有力的音效令音樂控都愛不釋手，小小的喇叭一向是潮店、band 房的常客。想要把 Marshall 的產品帶回家，不妨選擇 Marshall Emberton II 二代攜帶式藍牙喇叭，同時結合攜帶式的輕巧和家用式的頂尖音質、電池續航力佳，加上機身使用了 IP67 防護規格，特別適合想要在家裡或室外一台兩用的人！如果你追求音樂品質， 現在可是入手 Marshall Emberton II 的絕佳時機。這款產品正以 US$90 的特價促銷，換算後約 HK$700 達到歷史新低。

Marshall Emberton II 喇叭低至 62 折，免運費 HK$820 入手

Marshall Emberton II 採用 Marshall 代表性設計，橡膠外殼提供撞擊和刮擦的防護。尺寸為 68 × 160 × 76 毫米，，足以握在手中並放入包中。續航力由 20 小時延長至 30 小時，機身也變成 IP67 防塵防水等級，可以將其浸入一米深的淡水中長達 30 分鐘，帶出戶外使用更安心，藍牙亦升級至 5.1 版本，同時還加入了 Stack（堆疊）模式，可以支援多台 Emberton II 同步播放，把它們疊在一起使音量變大，亦可以左右擺放自製立體聲道。

Marshall Emberton II

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，使用代運或 HK$70 由 Amazon 承運至香港）｜原價 US$180

