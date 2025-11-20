Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Marshall Major V 同你格價電器舖、Amazon，最平 $777 就有？

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Black Friday 期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 現在又回歸到了歷史最低價。只要 US$100 即可入手，換算後約為 HK$780。追求經典聲音、復古風格的你，不要錯過下手的機會喔。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US $169.99

立即購買

Marshall Major V 耳機將經典搖滾音質與先進科技巧妙結合，搭載 40mm 動圈發聲單元，能夠呈現震撼的低音、流暢的中音及清晰的高音，讓音樂的每一個細節完美展現。耳機擁有長達 100 小時的續航力，並支援 Qi 無線充電，讓使用者隨時隨地沉浸在音樂的世界中。此外，Major V 配備 LE Audio 技術，確保音質優異並具備低延遲性能，適合各種音樂和媒體需求。

在設計上，Major V 延續了其前身 Major IV 的簡約風格，採用堅固耐用的材料，並保留了標誌性的黃銅旋鈕、毛絨襯墊及品牌 logo。耳機的可折疊設計便於存放和攜帶，極大提升了便捷性。此外，Major V 還具備可自定義的 M 按鈕和 Marshall 藍牙應用程式，使用者可輕鬆啟動 Spotify Tap、調整 EQ 設定或啟用語音助手，實現個性化的智能操控體驗。

Marshall Major V

Amazon 特價 US$100（約 HK$780，免運費直送香港）｜原價 US $169.99

立即購買

DMAG 售價 HK$1,299

立即購買

