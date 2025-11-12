Black Friday黑五優惠2025︱NordVPN 限時優惠低至 $23 月費，2 年加再送 3 個月

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜NordVPN 雙十一優惠低至 $23 月費，2 年加再送 3 個月

機場 WiFi 太慢、國外網站被擋？NordVPN 限時 26 折優惠，訂閱 2 年更額外加送 3 個月服務。每月低至 HK$23 就能體會到具安全及私隱保護的網絡連接，還提供了 30 天退款保證。

這款頂尖 VPN 不僅能隨時隨地切換地區 IP，即時觀看國外的串流內容，並擁有嚴格的無日誌記錄政策，保障你的網絡痕跡的同時，還提供加密傳輸技術，就算是使用公共 查看個人資料，NordVPN 都能提供一個安全的上網環境，讓你在海外旅行都一樣如常使用互聯網，無需擔心數據洩露的風險。

旅行必備！NordVPN HK $23月費隨時切換地區 IP

NordVPN 完整方案

安全的高速 VPN

同時保護 10 台裝置安全

威脅防護

惡意軟體防護

進階瀏覽防護

追蹤程式和廣告攔截工具

跨平台密碼管理工具

資料外洩掃描工具

1 TB 雲端儲存空間

27 個月方案：特價 HK$1,029／每月平均 HK$38｜原價 HK $3,845

NordVPN 增值方案

安全的高速 VPN

同時保護 10 台裝置安全

威脅防護

惡意軟體防護

進階瀏覽防護

追蹤程式和廣告攔截工具

跨平台密碼管理工具

資料外洩掃描工具

27 個月方案：特價 HK$819／每月平均 HK$30｜原價 HK $3,148

NordVPN 基本方案

安全的高速 VPN

威脅防護

同時保護 10 台裝置安全

27 個月方案：特價 HK$629／每月平均 HK$23｜原價 HK $2,450

