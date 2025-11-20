Trip.com酒店減$500、機票減$200
Black Friday黑五優惠2025︱Nothing CMF Buds 2a 四折優惠，$160 有找入手平靚正降噪耳機
符合滿 US$49 免運，正適合夾單。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。如果你預算不高，但又想要一對內外兼修的真無線耳機，CMF Buds 2a 目前正在 Amazon 上以歷史低價 US$20 促銷，換算過來不到 HK$160。而且符合滿 US$49 免運費條件，非常適合夾單入手喔！
CMF Buds 2a
Amazon 特價 US$20（約 HK$160，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$49
US$49
CMF Buds 2a 提供黑、白、橙三種配色，充電盒的圓形旋鈕上設有掛繩孔。耳機本身內建 12.4mm 單元，能實現 42dB 降噪，同時具備 IP54 防塵防水機能。它支援藍牙 5.4，並且提供了 Google Fast Pair、Microsoft Swift Pair、雙裝置配對、ChatGPT 整合等功能。打開降噪的前提下，耳機續航力可使用 5 個小時，計入充電盒的綜合續航力為 23 小時。
CMF Buds 2a
Amazon 特價 US$20（約 HK$160，滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$49
US$49
