Black Friday黑五優惠2025︱Nothing CMF Headphone Pro 歷史新低，HK$610 免運購亮色簡約耳機出街有型

Nothing CMF Headphone Pro 歷史新低，HK$610 免運購亮色簡約耳機出街有型

想要一對個性、有型的大耳機但又預算不高？Nothing 旗下的副牌 CMF 正好有一款在打折的新品適合你！10 月初剛剛發佈的頭戴式耳機 CMF Headphone Pro 目前正在 Amazon 上以 8 折促銷，價錢降到了 US$79 為歷史新低。換算後約 HK$610 即可入手，而且還是免運費直送香港。

CMF Headphone Pro 延續了品牌一貫的簡約設計理念，主打鮮明配色與自訂玩味。耳機主體共有淺灰、深灰、淺綠三色可選，想要自行搭配的玩家亦可單獨購買鍾意的耳墊更換。裝置側面設有實體按鈕，其中照搬 Nothing Headphone (1) 的 roller 滾動鍵操作起來非常直覺。耳機內建有 40mm 單元，混合式主動降噪號稱能阻隔 99% 環境噪音。它也提供了透音模式和空間音訊效果，同時具備 Hi-Res Audio 認證並支援 LDAC。其開啟及關閉降噪情況下的續航力分別為 50 和 100 小時，充電 5 分鐘可獲得 4 小時聆聽所需電力。搭配 Nothing X app，便能與 iOS 及 Android 裝置無縫連接。

