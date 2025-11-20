Black Friday黑五優惠2025︱Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Amazon優惠｜Nothing CMF Watch 3 Pro 歷史低價，HK$610 入平價潮酷智能手錶

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

想要一款外觀別緻的智能錶但又不想付出太大代價？那不妨看看 Nothing 旗下平價品牌正在以歷史低價促銷的 CMF Watch 3 Pro。這款才發售了 3 個多月的產品目前在 Amazon 上降到了 US$79，換算後約為 HK$610，而且免運費直送香港喔。

CMF Watch 3 Pro

Amazon 特價 US$79（約 HK$610，需要代運）｜原價 US$99

立即購買

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

CMF Watch 3 Pro 擁有簡約美型外觀，搭載一片 1.43 吋圓形 AMOLED 螢幕，且支援 Always-On 顯示。其錶身具備 IP68 防塵防水機能，內建雙頻五系統 GPS。手錶可用的運動模式多達 131 種，並提供了個人化跑步教練和 AI 訓練總結功能。除常規的心率監測外，它也內建了睡眠、血氧、壓力追蹤，並設有女性健康支援等進階工具。在典型使用下，裝置的續航力可達 2 天。無論是 iOS 還是 Android 裝置，都有配套的應用程式可用於同步、管理、自訂介面等操作。

