Black Friday黑五優惠2025︱OpenRun Pro 2 領銜，Shokz 多款耳機七折勁減

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

平日鮮少打折的 Shokz 耳機在 Black Friday 期間推出了力度不小的優惠，傳統的骨傳導、近年開始流行的耳掛 / 耳夾開放式產品均有涉及。其中骨傳導旗艦旗艦 OpenRun Pro 2 目前正以 US$125（約 HK$970）的歷史低價促銷中，根據我們長期使用的體驗，這款產品在許多方面都有相當不俗的表現。現在價格合適，正是入手的絕佳時機。

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

OpenRun Pro 2 仍採用系列一貫的後掛式結構，機身重量約為 30g，具備 IP55 防塵防水機能（USB-C 充電埠蓋上矽膠蓋後有 IPX7 防水）。它支援藍牙 5.3，照例提供雙裝置連線功能。配合雙矽咪高峰，也能實現 AI 通話降噪。比較特別的是，這款耳機在傳統的骨傳導單元外還設有 18x11mm 環形空氣傳導單元。兩者分別負責中高頻和低頻，搭配數字分頻技術能「各展所長」，帶來「金色殿堂般的沉浸聽感」。此外裝置的續航力達到 12 小時，充電 5 分鐘可獲得聆聽 150 分鐘所需電量。

👉 Shokz OpenRun Pro 2 評測：以骨、氣雙傳導探索運動耳機進化新方向

Shokz OpenRun Pro 2 運動耳機

Amazon 特價 US$125（約 HK$970，需集運）｜原價 US$180

立即購買

Dmag 特價 HK$1,399｜原價 HK$1,599

立即購買

除了 OpenRun Pro 2 外，上代旗艦 OpenRun Pro 也在大力促銷。

OpenRun Pro 採用了後掛式設計，機身僅重 29g，內部設有鈦絲以確保韌性和靈活性。機身具備 IP55 防塵防水機能，續航力為 10 小時，充電 5 分鐘可獲得聆聽 1.5 小時所需電量。透過配套的手機 app，你可以切換標準或人聲增強模式。另外它也支援雙裝置連線，方便你同時使用手機和電腦。

👉 Shokz OpenRun Pro 骨傳導耳機評測：集大成者

Shokz OpenRun Pro

Amazon 特價 US$90（約 HK$700，需集運）｜原價 US$130

立即購買

Dmag 特價 HK$1,199｜原價 HK$1,599

立即購買

骨傳導入門優選 OpenMove、耳掛開放式耳機 OpenFit、耳夾耳機 OpenDots ONE 現在也有最多六折優惠，各位不妨根據自己的需求選購喔！

👉 AfterShokz OpenMove 評測：更大眾化的骨傳導運動耳機

Shokz OpenMove

Amazon 特價 US$55（約 HK$430，需集運）｜原價 US$80

立即購買

OpenFit 2 主要改善了音質和續航力，並且補上了一顆實體鍵便於操作。相比每個耳機中僅有一顆 18x11mm 單元的初代，OpenFit 2 改成了低音加高音雙單元的設計，而且還優化了低音算法。耳機本體能連續使用 11 小時，配合充電盒續航力可達到 48 小時。防塵防水機能從之前的 IP54 上升到了 IP55，藍牙版本亦更新至 5.4。

Shokz OpenFit 2

Amazon 特價 US$120（約 HK$930，需集運）｜原價 US$180

立即購買

豐澤特價 HK$1,199｜原價 HK$1,599

立即購買

在華為 FreeClip 走紅後，越來越多廠商開始關注到耳夾式耳機的市場潛力。Shokz 的這款 OpenDots ONE 採用了弧形環繞結構，內層設有 0.19mm 鈦片以維持耳夾彈性。耳機外層包裹了矽膠，機體具備 IP54 防塵防水機能。單側重量僅為 6.5g，配戴時也不用特意區分左右。

這款產品配有內磁式 11.8mm 雙驅動單元，可用杜比音效，並有 Shokz 自研的 DirectPitch 定向聲場技術保障隱私。它支援藍牙 5.4，可實現雙裝置連結，並提供了包含單指輕觸、雙指輕觸在內的多種手勢操作選項。耳機本體可連續播放 10 個小時，計入充電盒後綜合續航力為 40 小時。

👉 Shokz OpenDots One 耳夾型開放式耳機實試：戴感輕盈、立體聲音質好驚喜

Shokz OpenDots ONE

Amazon 特價 US$140（約 HK$1,090，需要代運）｜原價 US$200

立即購買

Dmag 特價 HK$1,399｜原價 HK$1,599

立即購買

