Black Friday黑五優惠2025︱Ray-Ban Meta 初代智能眼鏡清貨，低至 HK$1,860 免運購新式社交利器

Ray-Ban Meta 初代智慧眼鏡清貨，低至 HK$1,860 購新式社交利器

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

隨著新款推出，在過去兩年贏得不少讚譽的初代 Meta Ray-Ban 智能眼鏡也進入清貨階段，這次 Black Friday 它的部分款式回歸到了歷史低價。目前 Wayfarer 和 Skyler 分別只要 US$239（約 HK$1,860）和 US$303（約 HK$2,360）即可入手，其中 Wayfarer 更是免運費直送香港，優惠力度堪稱罕見。

Ray-Ban Meta 智能眼鏡（Wayfarer）

Amazon 特價 US$239 起（約 HK$1,860 起，免運費直送香港）｜原價 US$299 起

立即購買

Ray-Ban Meta 智能眼鏡（Skyler）

Amazon 特價 US$303 起（約 HK$2,360 起，需集運）｜原價 US$379 起

立即購買

Ray-Ban Meta 眼鏡明顯比初代更為輕巧，日常使用造型並不會讓人感到違和。兩側鏡框邊角上分別設有 12MP 相機和 LED 指示燈，後者在拍攝過程中會保持亮起。裝置的錄影規格被設在 1080p 60fps，最多可連續拍攝 1 分鐘，另外也支援 FaceBook、Instagram 直播。它搭載了 Snapdragon AR1 Gen 1 晶片和 32GB 內建儲存，麥克風共有 5 顆，揚聲器也專門優化了音量和防漏音。用家可透過語音或鏡腿上的觸控操作眼鏡，機內的 AI 也會逐漸記下你的習慣。裝置「混合使用」和開啟直播時續航力分別為 6 小時和 4 小時，收納盒能提供額外 8 次充電。

👉 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡動手玩：普通人或許也願意戴了

