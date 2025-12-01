騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Viper V3 HyperSpeed 歷史新低，HK$330 免運入手 82g 超輕電競滑鼠
30K 光學感測器、長達 280 小時續航力。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
黑五即將結束，想抓緊 Cyber Monday 的機會為自己選一款好用的電競滑鼠？Razer 旗下的 Viper V3 HyperSpeed 目前在 Amazon 上降到了歷史新低價。它現在僅售 US$43，約合 HK$330 且符合滿 US$49 免運費直送香港條件。平過本地購買百蚊，正是下手好時機！
Razer Viper V3 HyperSpeed 電競滑鼠
Amazon 特價 US$43（約 HK$330，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$70
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Razer Viper V3 HyperSpeed 擁有「觸感溫潤光滑」的表面，重量僅為 82g。它內建有 Razer Focus Pro 30K 光學感測器，同時提供精細的自訂（可儲存 1 個設定檔）和控制能力，且支援非對稱中斷、智慧追蹤、動作同步等智慧功能。配合 Razer 的 HyperSpeed Wireless 技術，這款滑鼠僅需一顆 AA 電池便可遊玩長達 280 小時。若搭配 Razer HyperPolling Wireless Dongle，更可升級至 8,000Hz 無線輪詢率。
Razer Viper V3 HyperSpeed 電競滑鼠
Amazon 特價 US$43（約 HK$330，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$70
更多優惠：
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 12 小時前
【百佳】買2件李錦記XO醬 送總值$121.9禮品（即日起至04/12）
百佳有12.12網購佳節優惠，由即日起至12月4日，買2件李錦記XO醬220完裝/禮盒裝，即送總值$121.9禮品、買1排獅球嘜純正花生油900毫升3支裝，即送總值$51.9禮品、桂格產品買滿$43即送金象牌頂上茉莉香米1公斤裝、荷美蘭午餐肉12安士裝$100/4罐等，部分產品更有買1送1和買2送1優惠！YAHOO著數 ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
iPhone 17e 設計大改，最便宜的「動態島」搭載 A19 處理器
文章來源：Qooah.com 近期，有博主展示了一組 iPhone 17e 的外觀渲染圖，整體造型與 iPhone 17 接近，只不過後置為單鏡。預計 iPhone 17e 將在明年上半年發佈，是 iPhone 17 系列中最具性價比的一款機型。 iPhone 17e 將採用 iPhone 16 是同款的 6.1吋屏幕，依然為 60Hz 刷新率。與上一代最大的改動在於擯棄了劉海屏設計，採用靈動島設計。代表著從 iPhone 17 系列開始，Apple 的劉海屏設計成為歷史。 規格方面，預計 iPhone 17e 會搭載最新一代 A19 處理器，但是 GPU 核心可能會縮減，用於與標準版 iPhone 17 區別開來。 售價方面，iPhone 17e 售價可能與上一代一致，售價 HK$5099起。主要吸引 iPhone 11 等舊款裝置的用戶替換。 iOS 系統仍然有著流暢性優勢，預計 iPhone 17 可以維持未來2-3年的流暢使用，對於性能要求不高的用戶吸引力較高。Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Galaxy S27 Ultra 影像硬件恐停滯不前，未來三年亦可能毫無寸進
文章來源：Qooah.com Samsung 在 Galaxy S27 Ultra 上或將不再採用原計劃的 1/1.1吋大型圖像傳感器，而可能繼續沿用自 S23 Ultra 以來所使用的 ISOCELL 傳感器規格。這意味著，預計在2027年初發佈的S27 Ultra，其主鏡硬件規格可能仍與2023年推出的 S23 Ultra 保持一致，在傳感器層面缺乏實質性更新。 這一決策可能使 Samsung 在未來幾年面臨主鏡硬件升級滯後的局面。甚至有預測認為，類似策略或將延續至後續的 S28 Ultra 乃至 S29 Ultra 機型，從而導致 Samsung 旗艦在鏡頭這一關鍵硬件上逐漸失去競爭優勢。 值得注意的是，Sony 近期已正式發佈型號為 LYTIA-901 的新型圖像傳感器。該傳感器擁有2億像素和 1/1.12吋的大底設計，單像素尺寸為 0.7μm，並支援先進的四拜耳編碼及16合1像素合併技術。據 Sony 介紹，該產品已進入量產階段，並借助AI重排技術有效提升了暗光環境下的成像品質。 長期以來，Samsung 憑借自研的2億像素傳感器在高階機型中佔據優勢，而 Sony 新傳感器的Qooah.com ・ 1 天前
新加坡加強中學校園手機禁令力度：非授課時段亦不可使用智能裝置
為保證學生身心健康，新加坡教育部日前宣布將為現行的中學校園手機禁令引入加強措施，從 2026 年 1 月起，學生在校期間必須將手機、平板、手錶等智能裝置存放在指定區域或書包內。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods Pro 3 新品首降，HK$1,710 入手 Apple 最強降噪耳塞
Black Friday Week 期間，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 首度出現幅度可觀的折扣。它目前特價 US$220，約合 HK$1,710，價格低於本地購買。如果新買了 iPhone 17，想要找一對好耳機搭配的話，不妨考慮一下囉。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,640 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$350 便可入手，換算後約為 HK$2,720。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜最後兩天！iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
Black Friday優惠又來了！iHerb由即日起至12月3日凌晨2點，推出限時Black Friday優惠，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入指定優惠碼，即可享全單低至75折優惠！Yahoo購物專員為大家精選iHerb人氣熱賣的保健品、零食百貨、個人護理類產品，iHerb免運費門檻亦都不高，滿$300就可以免運費送到家中，買幾包零食、保健品、護膚品都已經夠數！Yahoo Food ・ 13 小時前
傳明年秋季發布蘋果摺機 料售價2400美元
外媒引述摩根大通行業分析報告，稱蘋果(AAPL.US)正加速推進其首款可摺疊iPhone的研發，預計明年秋季正式發布，初步估算售價約2400美元(約18720港元)，料成歷來最昂貴iPhone。報告指出，摺疊iPhone有望在3項關鍵技術上實現突破，包括無摺痕內屏、2400萬像素屏下攝像頭以及高容量電池。市場普遍預期，這款iPhone將延續蘋果高端產品線的定價策略，售價料約2400美元，將創iPhone售價新高。#蘋果 #蘋果摺機 #美股(CW)infocast ・ 6 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google 官方確認 Nano Banana Pro 限制用量至每日兩張，再多要課金了
據報 Google 正在限制 Nano Banana Pro 的免費使用量，免費用戶由之前每日可成生三張圖片變成兩張。Yahoo Tech HK ・ 2 天前
DJI Pocket 4 曝光，電池容量提升20%，1吋大底，6K/60fps 錄製
文章來源：Qooah.com 近日，美國聯邦通信委員會（FCC）文件顯示，DJI 代號為 2ANDR-OP04 的新規格完成註冊，確認其為 Osmo Pocket 4 雲台相機。核心亮點在於電池容量的顯著提升，該機搭載額定容量 1545mAh、電壓 7.74V 的電池，較前代 Pocket 3 的 1300mAh 提升 18%。 由於消費電子產品營銷常標注更高的「典型容量」（Typical Capacity），行業推測新機宣傳時或標稱 1600mAh 以上，用戶實際體驗的續航升級幅度將超 20%。文件還確認其支援低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）技術，為連接手機 App、無線麥克風等外設提供保障，但藍牙具體版本未明確，前代產品支援 BLE 5.2。 此外，供應鏈消息顯示 Pocket 4 將迎來全面升級：影像系統有望採用 1 吋 CMOS，支援 6K/60fps 影片錄製和可變光圈；音頻方面升級 4 麥克風陣列，支援無線麥克風同步；續航優化至 200 分鐘以上，重量控制在 200 克內，還將搭載 Wi-Fi 6E 協議。 該機由深圳市大疆靈眸科技有限公司生Qooah.com ・ 8 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
財經｜中興(00763)夥字節跳動據報本月推AI手機
內地媒體引述供應鏈消息報道，字節跳動和中興通訊(00763)合作的AI手機將在12月初發布，其中字節跳動主導豆包大模型的植入與AI交互功能定義，中興則主導硬件定義、產品設計和生產製造。 字節跳動回應消息稱，豆包團隊發布豆包手機助手技術預覽版，是在豆包App基礎上與手機廠商在作業系統層面合作的AI助手軟件。豆包目前正與多家手機廠商洽談助手合作，並沒有自行開發手機的計劃。目前官方揭露的手機合作廠商只有中興手機。 行業消息指出，目前第一代機型已陸續交付，整體備貨量級約3萬部左右，發表後將正式對外銷售。第二代機型亦已完成立項，明年上半年推出，AI能力和硬件配置將進一步升級。 知情人士表示，相比目前主流AI手機，這款手機在字節跳動和中興努比亞團隊的深度合作下，對硬件層、軟件層、甚至作業系統層，都進行了更深入的整合和重構，這被定義為一款「AI原生手機」(AI Native Phone)。 報道指，其核心差異化在於高權限Agent能力。手機系統內嵌AI Agent，擁有比普遍App更高的系統權限，能跨應用執行複雜指令，完成複雜任務，相比目前「智能手機+大模型/AI應用」的體驗大幅提升。Fortune Insight ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Google Pixel 9a 勁減 7 折，史低 $2,720 玩親生仔 Gemini AI
香港多款行貨手機都主打 AI 功能，不過說到最吸引的，還是海外限定的 Google Gemini AI 吧！親生仔 Google Pixel 9a 在黑五期間在 Amazon 上 7 折大促，約 HK$2,720 就可以入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
沙地阿美夥Pasqal部署沙特首部工業應用量子計算機
沙地阿美宣布與中性原子量子計算公司Pasqal達成合作，在沙地阿美位於達蘭的數據中心，部署由Pasqal研發、採用中性原子技術的量子計算機，是中東地區首部面向工業應用的量子計算機。此次部署的Pasqal系統可控制200個量子比特，排列於可編程二維陣列中，為探索先進量子算法及與工業營運相關的實際應用提供平台。 沙地阿美技術與創新常務副總裁Ahmad O. Al-Khowaiter表示，公司正大規模應用AI等技術，期望進一步優化營運、提升效率並釋放業務價值。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前