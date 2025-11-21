搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
利用 AI 提升畫面。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。比香港本地便宜近千幾蚊，而且還是免運費直送。
Samsung M8（M80F）32 吋智能顯示器
Amazon 特價 US$400（約 HK$3,110，免運費直送香港）｜原價
US$700
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
這款 M8 系列的新品依舊為 32 吋，算是能兼顧顯示器和電視的大小。其解析度為 3,840 x 2,160，對應 16:9 比例，更新率為 60Hz。它的 VA 面板擁有 400 尼特亮度，支援 HDR10、HDR10+，反應時間則是 4ms。設計方面，螢幕部分可以旋轉、升降或前後傾斜，頂部可加裝專屬 SlimFit 視訊相機。至於連接埠則位於機背，分別有 1 個 USB-C（65W 供電）、2 個 USB-A 2.0 和 1 個 HDMI 2.0，另外裝置也支援藍牙 5.2 和 Wi-Fi 5。
規格以外，這款產品主打 AI 智慧功能，其內建的 AI 處理器能實現 4K 高解像度提升（upscaling）、圖片優化、主動抗噪聲效等效果，另外透過 One UI Tizen 整合的 SmartThings 平台，你也可以直接在機器上用語音指令檢視、管理、控制家中的物聯網硬體。當然，M8 系列一直有的遙控器也依然是標配啦。
Samsung M8（M80F）32 吋智能顯示器
Amazon 特價 US$400（約 HK$3,110，免運費直送香港）｜原價
US$700
Samsung 香港官網售價 HK$4,980
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$239禮品（即日起至27/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$239豐富禮品；買2袋家樂牌鮮雞味/鮑魚雞味/豬骨味通粉5包裝，即送總值$31豐富禮品；買6罐老人牌各款沙甸魚，即送總值$45豐富禮品！YAHOO著數 ・ 11 小時前
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限21/11）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送鈣思寶6包裝；精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；舒適達牙膏單支裝買滿$248送供應商$15現金優惠券2張；滴露沐浴露 900-950克優惠裝 $79/2件、買滿$79送道地極品烏龍茶 900毫升；La Roche-Posay HYALU B5抗皺緊緻精華 + B5抗皺緊緻面霜組合價 $550；精選Curel產品買2件75折；草姬靈芝孢子60粒$188/件、買10件送多1件及供應商$120現金優惠券1張；買護膚產品滿$300即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 10 小時前
【Aeon】會員專享吉日 超市、個人護理、家品、傢俬照價再9折（即日起至25/11）
AEON半年一度會員尊享購物日今日展開，11月20日至25日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括服裝、旅遊用品、嬰兒用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，超市、個人護理、家品、傢俬、床品等照價再9折，電器照價再95折！YAHOO著數 ・ 1 天前
YSL手袋Black Friday預熱優惠低至75折！Rosé同款Le 37水桶袋、經典信封包$7,XXX入手，黑金銀包$3,100起
每年Black Friday都是時尚界的大日子，但今年YSL決定提前「放火」！您還在觀望Blackpink Rosé同款的Le 37 水桶袋嗎？現在就是最佳入手時機！FWRD突發推出YSL指定款式75折優惠，讓這款潮流爆款以及優雅永恆的經典信封袋直接降價到僅需 $7,XXX的超甜價格。這個突如其來的限時折扣，讓您用小資價就能擁有巨星級的時尚單品。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【松本清】狂歡購物祭 指定化妝護膚品低至85折（即日起至23/11）
松本清香港全線分店由即日起至11月23日，限時3日舉行狂歡購物祭，指定化妝護膚品可享85折優惠！不少產品都有特價優惠，抵買推介有天然純淨化妝棉低至$13、休足時間舒適清涼足貼18片平均每件$42.1、THE RETINOTIME 抗皺修復潤手霜低至$107.7，折扣不包括&be, cipicipi, WONJUNGYO及EXCEL產品，優惠不可與其他優惠券同時使用。YAHOO著數 ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
Heattech推薦｜5大激抵高質保暖內衣品牌推介 人氣極高Uniqlo Heattech低至$79
最近天氣明顯轉涼，又是時候入手Heattech保暖！市面上有不少品牌都有推出保暖內衣，款式類別有分背心、短袖、長袖和legging等，到底買哪個牌子好？Yahoo購物推薦5大抵買又高質的Heattech品牌，有些牌子更獲消委會4星評分，當中人氣極高的Uniqlo Heattech低至$79就買到，CP值超高！想知有哪款Heattech抵買，即睇以下推薦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
麵包店推介2025｜30間香港高質麵包店合集 低至$19食五星酒店出品/木村拓哉愛店/日本麵包大師監修
麵包是很多人每日的早餐，從以前的腸仔包到現在大熱的千層吐司，一個高質的麵包能為大家帶來飽肚的幸福感，這亦是為何大家願意花時間排隊買麵包。今次Yahoo Food就為大家推介港九新界30間高質麵包店，由上環、銅鑼灣至葵涌，合集各間人氣麵包店的鹹甜麵包，食足一個月都不嫌悶！Yahoo Food ・ 12 小時前
聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
聖誕節2025還有一個月左右就到，去看聖誕燈飾的同時，當然要準備聖誕禮物！聖誕禮物實用清單都為你準備好了，而且我們Yahoo購物專員都為大家謀到福利，讓大家購物的同時隨時可以擁有一個價值$7,900的TOTEME手袋，留意以下詳情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜三星、ASUS、Acer 筆電低至千元？3 款 Chromebook 限時優惠推介
想用千元價位入手一台大牌子筆電，這次 Black Friday 真的給到你機會。Yahoo Tech 為你搜羅各種筆電優惠，從Samsung、Acer 到 Asus 全數到位，並鎖定千元預算為目標。其中 Galaxy Chromebook Go 在今年黑五罕見直降至近 4 折左右的超低價，只需港幣約一千完就能入手。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Black Friday優惠2025｜抗老護膚品牌Elemis聖誕套裝低至56折！獨家優惠碼享6折/骨膠原玫瑰系列免費升級
Black Friday即將到來！許多護膚迷們緊盯著各大網站，想著用最優惠的價格瘋狂掃貨！來自英國的知名抗衰老品牌Elemis在黑色星期五大型優惠節到來之際，從今天開始推出三大黑五優惠。首先就是五大皇牌產品免費升級，與雙11的產品有所不同，加入了骨膠原玫瑰系列；其次多款聖誕套裝有限定優惠，最平可以低至56折入手骨膠原日夜修護套裝；最後，如果一早有心頭好想入手的朋友就可以使用Yahoo獨家優惠碼，入手官網正價產品時輸入【YAHOOBF】可享6折，實在是超級便宜！如果已經迫不及待想入手，就可以按這裡先進去官網逛逛，還想知道更多詳情就看下文吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Google突破蘋果系統限制 最新Pixel手機可直接與iPhone使用AirDrop互傳檔案
Alphabet(GOOG.US)旗下Google宣布，其最新Pixel智能手機已可透過蘋果(AAPL.US)的AirDrop功能，直接與iPhone交換圖片及其他檔案。 Google表示，該功能完全由Google自行開發，並委託第三方安全公司進行審核，經內部隱私及安全團隊嚴格測試。資料傳輸採用點對點方式，不經伺服器，內容不被記錄，亦不會額外分享任何資訊。 用戶需將AirDrop設定為「向所有人開放10分鐘」以接收檔案，並可根據發送者名稱決定是否接受。目前僅Pixel 10系列手機支援此功能。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
香港Disney Store官網12月29日結束營運 顧客可經Buyee購日本迪士尼商品
香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均按照原有安排處理與配送。 香港Disney Store同時宣布，自今年11月18日起，可改由第三方合作夥伴Buyee，選購日本DisneyStore官網的精選商品，由日本直接出貨，寄送至香港，作為主要購買渠道。 根據Buyee官網，代購手續費每筆300日圓(約14.86港元)，另包括日本國內及國際運費等，運費根據商品實際重量及尺寸而定，用家可使用Buyee的運費計算工具評估費用。 付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡(不支援簽賬功能)、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。 (hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Supplement網購三大平台優惠碼合集！iHerb限時低至半價、NOW Foods益生菌43折
Black Friday 2025即將來到！先為大家介紹了各大飲食平台的黑色星期五優惠，今次Yahoo購物專員整理屬於保健品的黑五優惠合集，三大Supplement網站包括iHerb、Amazon及Olive Young，如iHerb保健品專區限時低至半價，正價享8折；而Olive Young則有韓國流行的益生菌58折優惠。相信注重健康的各位讀者，會在這篇文章找到Black Friday最抵買保健品！完全沒有頭緒的朋友，也可以看看這篇文章，逛逛有什麼需要的Supplement～Yahoo Food ・ 11 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
M3 iPad Air 再次回歸歷史低價。目前它的 11 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$449 的價格促銷，換算過來大約是 HK$3,500，正是入手的絕佳時機。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 小時前