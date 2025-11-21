44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運
160MB/s 高速傳輸。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 期間在 Amazon 上促銷。512GB 容量回歸了歷史低點，只要 US$33 即可入手，換算過來大約是 HK$260 且符合滿 US$49 免運費條件。
Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）
Amazon 特價 US$33（約 HK$260，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$47
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Samsung EVO Select microSD 卡擁有 160MB/s 和 130MB/s 的讀取、寫入速度，同時與支援 U3、CLASS 10、A2、V30 和 UHS-I 的裝置相容。此外卡本身也有防水、耐高/低溫、防 X 光、防磁、防摔和防磨損這六重防護及十年保固，包裝內亦附有 SD 轉接卡以應對不同使用場景。
Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）
Amazon 特價 US$33（約 HK$260，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價
US$47
Samsung EVO Select microSD 卡（1TB）
Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價
US$93
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Galaxy SmartTag 2 歷史新低，HK$430 入手四隻裝定位重要物品
有意入手尋物追蹤器的各位 Samsung 用家，Galaxy SmartTag 2 目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 24 分鐘前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【UNIQLO】20周年冬日感謝節 買滿 $500送20色紀念保溫瓶（即日起至27/11）
UNIQLO 20周年冬日感謝節正式開啟，推出多重誠意滿滿嘅限定驚喜，包括PUFFTECH、HEATTECH、人氣百搭牛仔褲裝及搖粒絨針織系列以超值感謝價格發售；買滿 $500即可獲贈20色紀念保溫瓶！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【百佳】限時佳搶 南非鮮橙5個裝 $19/袋（即日起至23/11）
百佳超抵搶手價優惠只限今個週末！今期超抵優惠有SELECT 佳之選南非鮮橙5個裝 $19/袋、刀嘜純正花生油900毫升4支裝 $98/排、維他原味/低糖/零糖/鴨屎香檸檬茶/菊花茶250毫升6包裝 $42/3排！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung P9 Express 新品急降，HK$370 入手 800MB/s 高速 microSD Express 卡護航 Switch 2
Samsung 月初剛為 Nintendo Switch 2 推出的 P9 Express microSD Express 卡首次在 Amazon 上出現可觀折扣，目前只要花 US$47.5 和 US$75 即可購入 256GB 和 512GB 型號。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Black Friday優惠2025｜四大飲食平台網購優惠碼大放送！自助餐/放題/下午茶/大閘蟹/片皮鴨限時半價起（持續更新）
雙11剛剛過去，即將迎來11月28日的Black Friday 2025！本文為大家整合即日起至黑色星期五期間的四大餐飲平台限時優惠、優惠碼，深受讀者喜愛的KKday、Klook、Trip.com的自助餐、放題、下午茶優惠，有機會搶到買1送1；入手聖誕禮盒、零食限時88折而且免運費的Pinkoi，這些網上平台許多黑五優惠比起現場購買更便宜。為方便大家可以每日看到最新黑色星期五優惠產品及折扣，Yahoo購物專員每日第一時間在此更新最新推出的優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！年尾是與親朋好友一起食大餐的好時機，大家記得bookmark文章，預定心水餐廳、禮盒，品嚐美食獎勵自己，亦都獎勵身邊人！Yahoo Food ・ 1 小時前
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限21/11）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送鈣思寶6包裝；精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；舒適達牙膏單支裝買滿$248送供應商$15現金優惠券2張；滴露沐浴露 900-950克優惠裝 $79/2件、買滿$79送道地極品烏龍茶 900毫升；La Roche-Posay HYALU B5抗皺緊緻精華 + B5抗皺緊緻面霜組合價 $550；精選Curel產品買2件75折；草姬靈芝孢子60粒$188/件、買10件送多1件及供應商$120現金優惠券1張；買護膚產品滿$300即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【Aeon】會員專享吉日 超市、個人護理、家品、傢俬照價再9折（即日起至25/11）
AEON半年一度會員尊享購物日今日展開，11月20日至25日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括服裝、旅遊用品、嬰兒用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，超市、個人護理、家品、傢俬、床品等照價再9折，電器照價再95折！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$239禮品（即日起至27/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$239豐富禮品；買2袋家樂牌鮮雞味/鮑魚雞味/豬骨味通粉5包裝，即送總值$31豐富禮品；買6罐老人牌各款沙甸魚，即送總值$45豐富禮品！YAHOO著數 ・ 5 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜麗晶酒店港畔餐廳節慶自助盛宴75折起！人均$517起歎即煮新鮮龍蝦/烤火雞/鳳梨蜂蜜烤火腿
聖誕鐘聲漸近，漸濃等節日氛圍裡，不能少了一場豐盛的美食盛宴，是時候物色最抵食的聖誕自助餐！原來香港麗晶酒店港畔餐廳已推出12月主題節慶自助餐，匯集新鮮龍蝦、烤火雞、鳳梨蜂蜜烤火腿等節日美食，海鮮、烤肉、刺身、甜品等各式佳餚統統不缺，更驚喜帶來低至75折的限時優惠，人均低至$517起就能暢享節日美味！Yahoo Food ・ 4 小時前
【屈臣氏】門市無門檻88折（只限21/11）
易賞錢會員今日（11月21日）到屈臣氏指定門市可享全場無門檻 88折，仲有其他多重驚喜等緊你！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
網購要精明！除了我們 Yahoo Tech 為大家搜羅的優惠折扣之外，大家還可以善用不同的信用卡優惠碼來額外再減，以更抵價錢入手。本文章會為大家追蹤美國 Amazon 適用、香港發行信用卡專屬的優惠碼，大家記得在結帳時輸入，而且數量有限，先買先著數！Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
Black Friday 期間，之前優惠不算多的降噪版 AirPods 4 刷新率歷史低價。現在它在 Amazon 上的價格已經降到了 US$110，約合 HK$860，平過本地 600 蚊。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前