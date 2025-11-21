Black Friday黑五優惠2025︱Samsung EVO Select microSD 卡歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung EVO Select microSD 卡 歷史低價，HK$260 購 512GB 可享滿額免運

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡 Black Friday 期間在 Amazon 上促銷。512GB 容量回歸了歷史低點，只要 US$33 即可入手，換算過來大約是 HK$260 且符合滿 US$49 免運費條件。

Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）

Amazon 特價 US$33（約 HK$260，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$47

立即購買

Samsung EVO Select

Samsung EVO Select microSD 卡擁有 160MB/s 和 130MB/s 的讀取、寫入速度，同時與支援 U3、CLASS 10、A2、V30 和 UHS-I 的裝置相容。此外卡本身也有防水、耐高/低溫、防 X 光、防磁、防摔和防磨損這六重防護及十年保固，包裝內亦附有 SD 轉接卡以應對不同使用場景。

Samsung EVO Select microSD 卡（512GB）

Amazon 特價 US$33（約 HK$260，可享滿 US$49 免運費直送香港）｜原價 US$47

立即購買

Samsung EVO Select microSD 卡（1TB）

Amazon 特價 US$80（約 HK$620，免運費直送香港）｜原價 US$93

立即購買

