精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 6 折，$1,168 入手 AI 降噪耳機
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
Samsung Galaxy Buds 3 Pro 憑創新型耳機桿設計實現跨越式突破！不僅具備捏合+滑動雙重操控，更搭載互動式 LED 燈效與 Galaxy AI 智能生態，是 Samsung 手機的最好拍檔。適逢 Cyber Monday 的年尾特價期間 Galaxy Buds 3 Pro 在 Amazon 上突發直降至 6 折，只需 US$150 （約 HK$1,167.95）就能體驗未來感十足的智能耳機！
Galaxy Buds 3 Pro 拋棄了前代 Buds 2 Pro 的鵝卵石造型，採用全新的圓方形設計，耳機柄上配備創新的刀片燈，不僅作為指示燈，還能通過耳機柄控制多種功能，外型更具未來感。耳機搭載的 11mm 動圈單元與 6.1mm 平面磁性振膜，實現強化的雙向音效，提供 Hi-Fi 音效和更細緻的音效體驗。
配合先進的AI智能降噪功能，Galaxy Buds 3 Pro 能有效過濾大部分背景噪音，主動降噪功能會自動評估並減少不必要的外部噪音，例如交通噪音，創造出適當的平衡。在對話模式中，語音偵測則會自動開啟和關閉ANC 和環境模式，無需摘下耳機即可聽到清晰的對話聲。當偵測到警報或警笛聲時，耳機會自動切換到環境音模式，幫助你保持警覺。Buds 3 系列真無線耳機天引入多項 AI 功能，兩隻耳機均支援語音翻譯功能（需搭配 Samsung 手機使用），讓用戶能即時聽到翻譯的對話。
耳機支援最高 24-bit 編解碼器，滿足對音質有高要求的用戶。在續航方面，開啟降噪時可持續使用 6 小時，關閉降噪則可延長至 7 小時。充電盒提供額外的續航力，開啟 ANC 時可達 26 小時，關閉 ANC 則增至 30 小時，讓你無需擔心電量問題，隨時享受音樂。
Samsung Galaxy Buds 3 Pro
Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,167.95，免運費直送香港）｜原價 US
$249.99
Samsung 官網特價 HK$1,587 | 原價 HK$1,998
