Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 6 折，$1,168 入手 AI 降噪耳機

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Samsung Galaxy Buds 3 Pro 憑創新型耳機桿設計實現跨越式突破！不僅具備捏合+滑動雙重操控，更搭載互動式 LED 燈效與 Galaxy AI 智能生態，是 Samsung 手機的最好拍檔。適逢 Cyber Monday 的年尾特價期間 Galaxy Buds 3 Pro 在 Amazon 上突發直降至 6 折，只需 US$150 （約 HK$1,167.95）就能體驗未來感十足的智能耳機！

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Galaxy Buds 3 Pro 降至 6 折，$1,168 入手 AI 降噪耳機

Galaxy Buds 3 Pro 拋棄了前代 Buds 2 Pro 的鵝卵石造型，採用全新的圓方形設計，耳機柄上配備創新的刀片燈，不僅作為指示燈，還能通過耳機柄控制多種功能，外型更具未來感。耳機搭載的 11mm 動圈單元與 6.1mm 平面磁性振膜，實現強化的雙向音效，提供 Hi-Fi 音效和更細緻的音效體驗。

配合先進的AI智能降噪功能，Galaxy Buds 3 Pro 能有效過濾大部分背景噪音，主動降噪功能會自動評估並減少不必要的外部噪音，例如交通噪音，創造出適當的平衡。在對話模式中，語音偵測則會自動開啟和關閉ANC 和環境模式，無需摘下耳機即可聽到清晰的對話聲。當偵測到警報或警笛聲時，耳機會自動切換到環境音模式，幫助你保持警覺。Buds 3 系列真無線耳機天引入多項 AI 功能，兩隻耳機均支援語音翻譯功能（需搭配 Samsung 手機使用），讓用戶能即時聽到翻譯的對話。

耳機支援最高 24-bit 編解碼器，滿足對音質有高要求的用戶。在續航方面，開啟降噪時可持續使用 6 小時，關閉降噪則可延長至 7 小時。充電盒提供額外的續航力，開啟 ANC 時可達 26 小時，關閉 ANC 則增至 30 小時，讓你無需擔心電量問題，隨時享受音樂。

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Amazon 特價 US$149.99（約 HK$1,167.95，免運費直送香港）｜原價 US $249.99

立即購買

Samsung 官網特價 HK$1,587 | 原價 HK$1,998

立即購買

更多優惠：

👉 AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶

👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板

👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶

👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk