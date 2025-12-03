Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$1,950 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Black Friday Week 落幕後，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器倒是更新了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$250 的價格促銷，換算後約為 HK$1,950，而且免運費直送香港地址。如果在找一款多功能螢幕但同時預算卻有限，不妨考慮下這款產品囉。
Samsung M7 32 吋智能顯示器（M70F）
Amazon 特價 US$250（約 HK$1,950，免運費直送香港）｜原價 US$400
US$400
Samsung 這款 32 吋的 M7 顯示器搭載了 4K 60Hz LED 面板，比例為 16:9，亮度和可視角度分別為 300 尼特和 178 度。它配備 10W 喇叭，機背上設有 2 個 HDMI、3 個 USB-A、1 個 USB-C 連接埠，包裝內隨附遙控器。該螢幕也支援 Wi-Fi 和藍牙，可使用 AirPlay 呈現 Apple 裝置上的畫面。Samsung 還為 M7 融入了不少 AI 元素，包括智能串流推薦、快速搜尋、畫質增強等等。另外系統內也自帶遊戲中心，且能無縫接入 Samsung 的 SmartThings 物聯網充當家庭樞紐。它還具備 Knox 安全技術，且能使用 Microsoft 365、Copilot 等服務。
Samsung M7 43 吋智能顯示器（M70F）
Amazon 特價 US$250（約 HK$1,950，免運費直送香港）｜原價 US$400
US$400
