搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung M7 智能顯示器歷史低價，HK$2,180 購 32 吋 4K 多功能螢幕直送到港
AI 畫質增強，家用實惠選擇。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday Week 期間，Samsung 旗下的 M7 智慧顯示器又回歸了歷史低價。目前它的 32 吋型號（M70F）正在 Amazon 上以 US$280 的價格促銷，換算後約為 HK$2,180，而且免運費直送香港地址。如果在找一款多功能螢幕但同時預算卻有限，不妨考慮下這款產品囉。
Samsung M7 32 吋智能顯示器（M70F）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港）｜原價
US$400
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Samsung 這款 32 吋的 M7 顯示器搭載了 4K 60Hz LED 面板，比例為 16:9，亮度和可視角度分別為 300 尼特和 178 度。它配備 10W 喇叭，機背上設有 2 個 HDMI、3 個 USB-A、1 個 USB-C 連接埠，包裝內隨附遙控器。該螢幕也支援 Wi-Fi 和藍牙，可使用 AirPlay 呈現 Apple 裝置上的畫面。Samsung 還為 M7 融入了不少 AI 元素，包括智能串流推薦、快速搜尋、畫質增強等等。另外系統內也自帶遊戲中心，且能無縫接入 Samsung 的 SmartThings 物聯網充當家庭樞紐。它還具備 Knox 安全技術，且能使用 Microsoft 365、Copilot 等服務。
Samsung M7 43 吋智能顯示器（M70F）
Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，免運費直送香港）｜原價
US$400
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！
這個可能是今年黑五最令人驚呼的平板優惠來了！Samsung 針對學生與小資族推出的熱門機型 Galaxy Tab S6 Lite 2024年版在 Amazon 上驚現四八折優惠，僅以 US$159 （約 HK$1,243) 的低價價格促銷，還要免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Canada Goose羽絨黑五優惠突發55折起！黑色背心羽絨平近$1,300／有帽長袖款折上折
雙11優惠剛過，緊接著的Black Friday黑五優惠2025都開始陸續推出！而適逢黑色星期五優惠，網購平台FARFETCH都有不少品牌進行大減價，當中最值得留意一定要數加拿大人氣品牌Canada Goose的服飾，Yahoo購物專員率先望過，有超過100款Canada Goose羽絨、背心羽絨、外套、冷帽等限時低至55折優惠，好多折後都平近千，非常划算！各位準備年尾去日韓、加拿大、冰島等寒冷地區旅行的話，快趁平入手一件超保暖羽絨喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$239禮品（即日起至27/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$239豐富禮品；買2袋家樂牌鮮雞味/鮑魚雞味/豬骨味通粉5包裝，即送總值$31豐富禮品；買6罐老人牌各款沙甸魚，即送總值$45豐富禮品！YAHOO著數 ・ 3 小時前
Black Friday優惠2025｜Tory Burch cardholder低至$4XX ！The Outnet低至3折+黑色星期五額外75折
今年Black Friday黑色星期五將於11月28日舉行，未到正日已經陸續有網購平台搶閘推出優惠。The Outnet主打先前一兩季的貨品，所以平台上的定價都會比品牌官網較低，加上不定期就會推出限時優惠，吸引不少網購達人長期入去捕獲最新上架的款式。The Outnet率先推出限時額外75折優惠，幾乎全網產品都有折扣優惠，Yahoo購物專員發現優惠主要集中在服飾區，今次精選服飾、手袋、飾品類產品，折上折低至3折，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港Disney Store官網12．29停運
迪士尼迷注意！香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均會按照原有安排處理與配送；由即日開始，香港客戶可改由第三方合作夥伴Buyee，購買日本Disney Store官網的精選商品，並由日本直接寄送至香港，成為停運後的主要購買渠道。 根據Buyee官方資料顯示，其代購手續費為每筆300日圓，另須支付日本國內運費及國際運費，費用會按商品實際重量與尺寸計算，用戶可以透過Buyee的運費試算工具預估寄送成本；付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡（不支援簽賬功能）、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。信報財經新聞 ・ 1 天前
【Aeon】會員專享吉日 超市、個人護理、家品、傢俬照價再9折（即日起至25/11）
AEON半年一度會員尊享購物日今日展開，11月20日至25日，各款精選商品會員照價再折，會員可享全場精選商品照價再折優惠！全場貨品會員照價再折優惠包括服裝、旅遊用品、嬰兒用品、飾物、HOME COORDY、Living Plaza 同DAISO JAPAN照價再8折，超市、個人護理、家品、傢俬、床品等照價再9折，電器照價再95折！YAHOO著數 ・ 1 天前
加密聊天功能上線！馬斯克攜X Chat挑戰微信 西方「全能App」能複製東方奇蹟？
馬斯克旗下 X(前身為推特) 在本月中旬悄悄完成一次重大升級，正式推出新一代加密通訊功能「Chat」。這個曾以短文社交為核心的平台，如今標榜「端對端加密、消失訊息、檔案分享、視訊通話」等特性，並喊出「沒有廣告、沒有追蹤、完全隱私」的承諾，被視為馬斯克「超級應用」策略的關鍵行動。鉅亨網 ・ 1 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年11月黑五優惠低至6折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb現時有Black Friday優惠，今次指定Supplement可享8折優惠，部分產品更低至6折，同時還有指定信用卡優惠，新會員首次下單更有全單8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 3 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,720 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$350 便可入手，換算後約為 HK$2,720。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
麵包店推介2025｜30間香港高質麵包店合集 低至$19食五星酒店出品/木村拓哉愛店/日本麵包大師監修
麵包是很多人每日的早餐，從以前的腸仔包到現在大熱的千層吐司，一個高質的麵包能為大家帶來飽肚的幸福感，這亦是為何大家願意花時間排隊買麵包。今次Yahoo Food就為大家推介港九新界30間高質麵包店，由上環、銅鑼灣至葵涌，合集各間人氣麵包店的鹹甜麵包，食足一個月都不嫌悶！Yahoo Food ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜三星、ASUS、Acer 筆電低至千元？3 款 Chromebook 限時優惠推介
想用千元價位入手一台大牌子筆電，這次 Black Friday 真的給到你機會。Yahoo Tech 為你搜羅各種筆電優惠，從Samsung、Acer 到 Asus 全數到位，並鎖定千元預算為目標。其中 Galaxy Chromebook Go 在今年黑五罕見直降至近 4 折左右的超低價，只需港幣約一千完就能入手。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
聖誕節2025還有一個月左右就到，去看聖誕燈飾的同時，當然要準備聖誕禮物！聖誕禮物實用清單都為你準備好了，而且我們Yahoo購物專員都為大家謀到福利，讓大家購物的同時隨時可以擁有一個價值$7,900的TOTEME手袋，留意以下詳情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Google突破蘋果系統限制 最新Pixel手機可直接與iPhone使用AirDrop互傳檔案
Alphabet(GOOG.US)旗下Google宣布，其最新Pixel智能手機已可透過蘋果(AAPL.US)的AirDrop功能，直接與iPhone交換圖片及其他檔案。 Google表示，該功能完全由Google自行開發，並委託第三方安全公司進行審核，經內部隱私及安全團隊嚴格測試。資料傳輸採用點對點方式，不經伺服器，內容不被記錄，亦不會額外分享任何資訊。 用戶需將AirDrop設定為「向所有人開放10分鐘」以接收檔案，並可根據發送者名稱決定是否接受。目前僅Pixel 10系列手機支援此功能。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
香港Disney Store官網12月29日結束營運 顧客可經Buyee購日本迪士尼商品
香港迪士尼Disney Store宣布，其官方購物網站將於今年12月29日停止營運，所有在限期前成功下單的訂單，均按照原有安排處理與配送。 香港Disney Store同時宣布，自今年11月18日起，可改由第三方合作夥伴Buyee，選購日本DisneyStore官網的精選商品，由日本直接出貨，寄送至香港，作為主要購買渠道。 根據Buyee官網，代購手續費每筆300日圓(約14.86港元)，另包括日本國內及國際運費等，運費根據商品實際重量及尺寸而定，用家可使用Buyee的運費計算工具評估費用。 付款方式方面，Buyee支援PayPal、VISA、Mastercard、JCB、銀聯信用卡(不支援簽賬功能)、支付寶、Buyee Wallet、FPX及Buyee點數等多種付款方式，方便香港客戶日後繼續選購日本迪士尼商品。 (hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！HK$2,330 入手 8K 隱形自拍神器
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
Cloudflare：全球死機非網路攻擊所致，根源是資料庫系統出錯
昨日 Cloudflare 全球死機，導致 X、Canva、ChatGPT 等主流服務無法使用，甚至連專門用來回報死機狀態的網站 Downdetector 也跟隨「陪葬」。那這次大事故的原因究竟是什麼？Cloudflare CEO Matthew Prince 今天做出了解釋。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Google推出Nano Banana Pro圖像編輯器
Google周四宣布推出Nano Banana Pro，一款基於Gemini 3 Pro人工智能模型的圖像生成與編輯工具。 Google稱，Nano Banana Pro可以結合Google搜尋生成資訊圖表、圖解及圖像，並且能合併多達14張圖像。相較於Nano Banana，Pro版本的編輯功能有所提升，並且能以多種語言呈現正確且易讀的文字。 Nano Banana Pro將透過全球的Gemini應用程式免費提供，但有使用配額限制，配額用完後，用戶將回退至原始版本的Nano Banana，而Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱用戶將獲得更高的配額。Nano Banana Pro亦在全球的NotebookLM中提供，並於美國向Google AI Pro及Ultra訂閱用戶開放使用。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前