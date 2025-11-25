Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$5,480 曲面 40 吋電競螢幕直送香港

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
180Hz 更新率、1ms 反應時間。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
想趁著這次 Black Friday 為自己找一款合適的電競顯示器？Samsung 的 40 吋 Odyssey G7（G75F）曲面螢幕目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。它現在接近 6 折，價格降到了 US$705。換算之後僅 HK$5,480 即可入手，而且是免運費直送香港喔。
Odyssey G7（G75F）採用了一片 5,120x2,160（21:9）面板，更新率 180Hz，亮度和對比度分別為 350 尼特及 3,000:1，具備 VESA DisplayHDR 600 認證。其曲率為 1000R，反應時間為 1ms，而且支援可變更新率和 AMD FreeSync Premium Pro。這款顯示器可以升降、傾斜、旋轉，配備 2 個 USB-A、1 個 USB-B、2 個 HDMI、1 個 DisplayPort 連接埠。另外它還能以左右分割或畫中畫形式同時顯示 2 路輸入畫面，以滿足多工及娛樂需要。
