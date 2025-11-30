焦點

大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯

Black Friday黑五優惠2025︱Seagate Xbox Series X/S 儲存擴充卡勁減，歷史新低 HK$1,440 購 2TB 直送香港

為接下來的新遊戲做好準備。

Seagate Xbox Series X/S 儲存擴充卡勁減，歷史新低 HK$1,440 購 2TB 直送香港
Seagate Xbox Series X/S 儲存擴充卡勁減，歷史新低 HK$1,440 購 2TB 直送香港

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

趁著 Black Friday， Seagate 為 Xbox 打造的儲存擴充卡在 Amazon 上推出了大幅優惠。目前該產品全線都在以歷史低價促銷，1TB、2TB 和 4TB 分別要價 US$121、US$185、US$380。換算過來差不多是 HK$940、HK$1,440、HK$2,960，而且免運費直送香港，有需要的玩家可以考慮下手喔。

這款 Seagate 儲存擴充卡採用了訂製 PCIe Gen4 x2 NVMe，它能為 Xbox Series X/S 提供額外的外部容量，同時維持與主機內部 SSD 相同的速度和效能。相比把遊戲放在普通外接硬碟上儲存的做法，選擇擴充卡可以幫你省去遊玩前必須先將檔案拷貝到主機裡的麻煩。當然，擴充卡的價格的確是更高，但有大額優惠的話就非常值得考慮了。

