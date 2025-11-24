Black Friday黑五優惠2025︱Shokz OpenRun Pro 2 歷史新低，HK$970 購骨、氣雙傳導運動耳機

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Shokz OpenRun Pro 2 歷史低價，HK$970 購骨、氣雙傳導運動耳機

Shokz 旗下的運動耳機旗艦 OpenRun Pro 2 在 Black Friday Week 期間回歸歷史低價，目前其售價降到了 US$125，約合 HK$970 平過香港不少。如果你需要一款能兼顧音質和可靠性的產品，現在正是絕佳的入手時機喔。

Shokz OpenRun Pro 2 運動耳機

Amazon 特價 US$125（約 HK$970，需集運）｜原價 US$180

立即購買

OpenRun Pro 2 仍採用系列一貫的後掛式結構，機身重量約為 30g，具備 IP55 防塵防水機能（USB-C 充電埠蓋上矽膠蓋後有 IPX7 防水）。它支援藍牙 5.3，照例提供雙裝置連線功能。配合雙矽咪高峰，也能實現 AI 通話降噪。比較特別的是，這款耳機在傳統的骨傳導單元外還設有 18x11mm 環形空氣傳導單元。兩者分別負責中高頻和低頻，搭配數字分頻技術能「各展所長」，帶來「金色殿堂般的沉浸聽感」。此外裝置的續航力達到 12 小時，充電 5 分鐘可獲得聆聽 150 分鐘所需電量。

👉 Shokz OpenRun Pro 2 評測：以骨、氣雙傳導探索運動耳機進化新方向

Shokz OpenRun Pro 2 運動耳機

Amazon 特價 US$125（約 HK$970，需要代運）｜原價 US$180

立即購買

DMAG 特價 HK$1,399｜原價 HK$1,599

立即購買

