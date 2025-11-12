Black Friday黑五優惠2025︱Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器

Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

雙11剛落幕，你還在懊惱錯過了心儀商品的超值優惠？別擔心，Amazon 一樣可以帶給你意想不到的好價格。Samsung M8 4K 智慧型顯示器正在進行上代清貨特賣，在 Amazon 上以 67 折優惠促銷，現在只需 US$399（約 HK$3,109），就能免運費將這台集工作與娛樂於一身的全能神器帶回家，讓你輕鬆打造高效率工作環境，下班後一秒切換成個人娛樂中心！

Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80D）

Smsung M8 4K 智慧型顯示器上代清貨勁減，HK$3,109 入手一體式工作娛樂神器

Samsung M8 智能顯示器配備 32 吋 4K UHD 螢幕，搭載 NQM AI 處理器，具備 AI 高解像度提升功能，能將低解析度內容提升至接近 4K 的水準，AI 圖片優化器會根據需求自動調整最佳影像品質，讓你在處理文檔、黑色遊戲中，或觀看影片時，都能享受鮮豔的色彩效果。此外，主動式抗噪聲效 Pro 技術通過先進的音訊處理，分析內容中的人聲與背景聲音，確保每一句話的清晰度，提升音訊體驗。還可以透過 3D 家居地圖輕鬆管理智能家居設備，並使用語音命令進行控制，無需暫停觀看節目。

安全方面，Samsung Knox 提供多層次的數據保護，並強化 IoT 連接的安全性。內建的 Knox Vault 硬體晶片專為防範實體攻擊設計，確保敏感資訊的安全。此外，顯示器支持 USB-C、HDMI 和 USB-A 接口，無需轉接器即可同時充電和傳輸數據。M8 提供遙距讀取和操控電腦功能，或直接在顯示器上工作，而且内置工作應用程式，如 Microsoft 365， 同時內建 Netflix、Disney+、YouTube 等多種影音平台，提供一機多用的體驗。

Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80D)

Amazon 特價 US$399.99（約 HK$3,109，免運費直送香港）｜原價 US $699.99

立即購買

Samsung 32” Smart Monitor M8 (M80F)

Amazon 售價 US$699.99（約 HK$5,441，免運費直送香港）

立即購買

Samsung 官網

立即購買

