Black Friday黑五優惠2025︱Sonos Ace 新低，HK$2,170 購 AirPods Max 平替之選

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Sonos Ace 新低，HK$2,170 購 AirPods Max 平替之選

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Sonos 頭戴式耳機 Ace 自推出以來，憑藉其出色的音質表現和精緻的工藝設計，在高端耳機市場佔有一席之地。這次 Black Friday 該款產品降到了歷史新低價 US$279，約合 HK$2,170 便可入手，對追求音質的消費者來說是個相當不錯的選擇喔。

Sonos Ace

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運 ）｜原價 US $449

立即購買

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

Sonos Ace 主打空間音訊，搭載 40mm 動態驅動單元，支援杜比全景聲（Dolby Atmos）和空間音訊技術，能呈現細膩的音場表現。其主動降噪（ANC）功能經過特別調校，在消除環境噪音的同時，仍能保持聲音的自然度。配備 8 顆波束成型麥克風，支援基於頭部運動的杜比全景聲空間音訊，同時具備 Snapdragon Sound 技術，可配合相容裝置透過藍牙享受無損音訊，此外廠方亦提供了基於 USB-C 的有線模式。

Sonos Ace

外型上採用了磨砂質感外殼，搭配不鏽鋼和皮革裝飾元素，滿載高級感，機身重量只有 312g，相比主要競爭對手 Apple AirPods Max（385g）要輕了許多。機側配有實體按鍵而非觸摸板，可實現控制音量、播放、切換降噪、開關、配對等操作。續航表現方面，開啟主動降噪後，Ace 仍然提供長達 30 小時的播放時間，並支援快速充電，充電3分鐘即可使用3小時。Sonos Ace 搭載獨特的 TV Audio Swap 技術，可與 Sonos 旗下 soundbar（包括 Arc、Beam、Ray 等型號）無縫連接。當 soundbar 正在播放影音內容時，只需一鍵操作，即可將音訊即時切換至耳機播放，在深夜追劇或看電影時，既能享受沉浸式音效，又不會打擾他人。

👉 Sonos Ace 評測：挑戰 AirPods Max 的超好看降噪耳機

Sonos Ace

Amazon 特價 US$279（約 HK$2,170，需要代運 ）｜原價 US $449

立即購買

豐澤售價 HK$3,599

立即購買

更多優惠：

👉 Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港

👉 Crucial X10 Pro 便攜 SSD 破底價，低至 HK$710 購 iPhone 外錄高速儲存優選

👉 Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,460 歷史新低直送香港

👉 Marshall Major V 耳機歷史低價！HK$770 免運費即入手

👉 Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$470 購 7,250MB/s SSD 直送香港

👉 AirPods 4 歷史低價，HK$690 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔

👉 Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看

👉 近半價入手 Samsung Galaxy Watch 7 ，HK$1,170 舊款清貨歷史新低

👉 Lexar NM790 散熱片 SSD 新低，最少 HK$500 享 7,400MB/s 高速，8TB 六八折

👉 AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk