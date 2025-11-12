Black Friday黑五優惠2025︱Surfshark VPN 月費低至 HK$15，生成虛擬個人資料更安全

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Surfshark VPN 月費低至 HK$15，生成虛擬個人資料更安全

在現代網絡環境中，隱私保護尤為重要，虛擬個人資料可有效隱藏你的真實身份，避免被追蹤或監視，特別是在使用公共 Wi-Fi 時，還能防止敏感數據洩露。Surfshark VPN 限時優惠月費低至 HK$15，就能提供全面的網絡安全保障，讓你輕鬆生成虛擬個人資料。此外，想繞過地區限制，解鎖更多流媒體內容，如 Netflix 或 Disney+ 的獨家劇集，一樣可以輕鬆完成！Surfshark VPN 已通過 Google Play 的「獨立安全審核」，，確保在線活動不被監視，同時提供 30 天退款保證，無需擔心購買後不滿意。

立即訂閱

廣告 廣告

👉VPN 選哪家？Google 更新官方認證安全名單，NordVPN、Surfshark 等皆在列

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Surfshark Starter 方案

安全 VPN 不限裝置數量 Bypasser 輪換 IP Dynamic MultiHop Ad blocker Cookie pop-up blocker 個人資料生成器 屏蔽電郵生成器

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$405／每月平均 HK$15｜原價 HK $2,106

Surfshark One 方案

安全 VPN 不限裝置數量 Bypasser 輪換 IP Dynamic MultiHop Ad blocker Cookie pop-up blocker 個人資料生成器 屏蔽電郵生成器 定期掃描 網絡攝影機防護 實時下載保護 即時個人數據、信用卡和 ID 外洩警告 個人數據安全報告 私人搜尋工具 無數據追蹤或儲存 特定國家/地區的搜尋結果

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$513／每月平均 HK$19｜原價 HK $2,646

Surfshark One＋方案

安全 VPN 不限裝置數量 Bypasser 輪換 IP Dynamic MultiHop Ad blocker Cookie pop-up blocker 個人資料生成器 屏蔽電郵生成器 定期掃描 網絡攝影機防護 實時下載保護 即時個人數據、信用卡和 ID 外洩警告 個人數據安全報告 私人搜尋工具 無數據追蹤或儲存 特定國家/地區的搜尋結果 從公司數據庫中刪除數據 從人員搜尋網站中刪除數據

2 年方案加送 3 個月：特價 HK$783／每月平均 HK$29｜原價 HK $3,456

立即訂閱

更多優惠：

👉雙11優惠2025｜百元小物、送禮合集，無線充電喇叭半價到手 （手機殼 / 手機掛繩 / 行動充電）

👉雙11優惠2025｜Samsung 電視回收當錢用，55 吋 4K AI 電視最多減 $5,800、送 SmartTag2 + 5% 回贈

👉雙11優惠2025｜LG 快閃 39 折 CordZero A9N 吸塵機，$4,290 減至 $1,666！

👉雙11優惠2025｜Dyson 直髮器全年最抵？HK$111 再換購 Airwrap（附優惠碼）

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk