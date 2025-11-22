搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
Black Friday黑五優惠2025︱Toshiba N300 近期好價，HK$2,330 擴容 16TB NAS 硬碟
多種容量都有優惠。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
今年末各家硬碟紛紛開始漲價，往常 Black Friday 多見的硬碟折扣一下子變得稀有。因此各位有組建 NAS 需求的用家，可以考慮 Toshiba 促銷中的 N300 系列。目前這款硬碟多種容量均有折扣，比如 16TB 型號 US$299 即可入手。換算後大約是 HK$2,330 而且免運費直送香港。之前 Synology 推出更新解除了 HDD 品牌限制，那就不妨趁年末升級一下儲存囉。
Toshiba N300 NAS HDD（16TB）
Amazon 特價 US$299（約 HK$2,330）｜原價
US$365
Toshiba N300 是專為 NAS 而設的 HDD，它支援多達 8 顆硬碟的 multi-RAID NAS 方案，可提供「無間斷的大型資料存取穩定性」。其採用 SATA III 介面，磁碟速度為 7200RPM，快取最高 512MB，傳輸速率最高可達 309MB/s。該產品內建有旋轉震動感測器，可預測並主動抵消新增震動引起的干擾。額定工作負載為每年 180TB，MTBF 則能達到 120 萬個小時。
Toshiba N300 NAS HDD（12TB）
Amazon 特價 US$245（約 HK$1,910）｜原價
US$275
Toshiba N300 NAS HDD（14TB）
Amazon 特價 US$289（約 HK$2,250）｜原價
US$330
Toshiba N300 NAS HDD（16TB）
Amazon 特價 US$299（約 HK$2,330）｜原價
US$365
Toshiba N300 NAS HDD（18TB）
Amazon 特價 US$339（約 HK$2,640）｜原價
US$410
