Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲

工信部今日(19日)舉行新聞發佈會，介紹GB 6675《玩具安全》系列強制性國家標準修訂情況，指中國建成了全球最為完善的玩具產業鏈，生產技術先進、技術工人素質高，產業優勢顯著，能夠為全球消費者提供優質優價的玩具產品。2024年，國內市場玩具零售總額達978.5億元，比2020年增長25.5%；玩具產品出口額達398.7億美元，比2020年增長19.1%，超四成產品出口美國、歐盟市場。據有關機構測算，預計2025年全年，中國國內市場玩具零售總額將超1000億元。 工信部指出，近年來，以盲盒、手辦為代表的，具有情緒價值、收藏價值的玩具市場持續高速增長，在為年輕人提供情緒價值的同時，也成為玩具產業新的經濟增長點。 據統計，2024年，國內市場潮流和收藏玩具及周邊產品零售總額達到558.3億元。一批具有創新能力的本土企業在原創IP打造、品牌營運等方面展現出強勁實力，在滿足國內消費需求的同時，將中國原創力量推向世界舞台，有力提升了中國玩具行業的國際影響力。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前