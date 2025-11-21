Black Friday黑五優惠2025︱WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

今年末各家硬碟紛紛開始漲價，往常 Black Friday 多見的 SSD 折扣一下子變得稀有。因此各位有組建 NAS 需求的用家，千萬不要錯過 WD Red Pro 這款 NAS HDD 的促銷。目前這款硬碟多個容量都有折扣，比如 18TB 只要 US$290 即可買到。換算後大約是 HK$2,260，價格十分吸引。之前 Synology 也推出更新解除了 HDD 品牌限制，所以這幾天絕對是可以下手的時機喔！

WD Red Pro NAS HDD（18TB）

Amazon 特價 US$290（約 HK$2,260，免運費直送香港）｜原價 US$350

立即購買

WD Red Pro 是專為 NAS 而設的 HDD，它能提供在多硬碟抽取槽 RAID 優化 NAS 系統中儲存、共用和協作處理大量資料所需的效能、擴充性和可靠性。其採用 SATA 介面，磁碟速度為 7200RPM，快取 512MB，傳輸速率最高可達 259MB/s。該產品內建有旋轉震動感測器，可預測並主動抵消新增震動引起的干擾。額定工作負載為每年 550TB，MTBF 則能達到 250 萬個小時。

WD Red Pro NAS HDD（10TB）

Amazon 特價 US$220（約 HK$1,720，免運費直送香港）｜原價 US$270

立即購買

WD Red Pro NAS HDD（14TB）

Amazon 特價 US$270（約 HK$2,100，免運費直送香港）｜原價 US$330

立即購買

WD Red Pro NAS HDD（18TB）

Amazon 特價 US$290（約 HK$2,260，免運費直送香港）｜原價 US$350

立即購買

WD Red Pro NAS HDD（20TB）

Amazon 特價 US$350（約 HK$2,720，免運費直送香港）｜原價 US$440

立即購買

