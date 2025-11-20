Black Friday黑五優惠2025｜三星、ASUS、Acer 筆電低至千元？3 款 Chromebook 限時優惠推介

Trip.com酒店減$500、機票減$200
想用千元價位入手一台大牌子筆電，這次 Black Friday 真的給到你機會。Yahoo Tech 為你搜羅各種筆電優惠，從Samsung、Acer 到 Asus 全數到位，並鎖定千元預算為目標。其中 Galaxy Chromebook Go 在今年黑五罕見直降至近 4 折左右的超低價，只需港幣約一千完就能入手，用平日預算只夠買平板的價錢，就能帶走一台 Samsung 出品的輕薄 Chromebook，現在不買，之後不知什麼時侯能再見到這個價位了。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
Samsung 14 吋 Galaxy Chromebook Go
Galaxy Chromebook Go 擁有纖薄設計，專為隨時隨地的學習者而打造，搭載 Intel Celeron N4500 處理器，4GB RAM及 64GB 儲存空間，電池壽命亦可持續長達 12 小時，滿足全天學習的需求。筆電經過多項 MIL-STD-810G 測試，堅固耐用、抗衝擊，加上防潑水的鍵盤設計，確保在課堂及其他場合均可穩定使用，極大地延長使用壽命。
這款 Chromebook 配備多功能的 USB Type-C、USB 3.2、SIM 卡槽、耳機插孔和記憶卡槽，能輕鬆連接各種設備，將學習與科技緊密結合。同時可以擴展多媒體用途，連接額外顯示器，增加存儲空間，無限提升學習體驗。
Amazon 特價 US$129.99（約 HK$1,012， 免運費）｜原價 US
$299.99
ASUS Chromebook CR11
ASUS Chromebook CR11 系列專為教育市場打造，搭載 11.6 吋 1,366 x 768 解像度屏幕，配備入門級 Intel Alder Lake-N N100 處理器，為學生提供穩定的學習體驗。此款 Chromebook 擁有 4GB LPDDR5 RAM 和 32GB eMMC 儲存空間，滿足日常學習需求。
針對學生的「粗用」需求，Chromebook CR11符合 MIL-STD 810H 軍規標準，機身設計具橡膠保護，鍵盤具備防水和防撬功能，屏幕則採用 Gorilla Glass 強化玻璃，確保耐用性與安全性。為了方便維修，ASUS 采用模組式內部結構設計，延長產品使用壽命。此外，還加入了ASUS 自家的 Antimicrobial Guard 防菌保護技術，有效抑制細菌滋生，提升使用衛生。
筆電配置 720p 視像鏡頭，並提供 USB 3.2 Gen1 Type-A 和 Type-C 接口，支持 Wi-Fi 6 和藍牙 5.1，搭載 50Whr 電池，確保長時間運行。
Amazon 特價 US$179.99（約 HK$1,401， 免運費）｜原價 US
$299.99
Acer Gateway Chromebook 314 CBO314-1H-C476
Acer Gateway Chromebook 314 採用了 14 吋全高清 ComfyView 顯示器搭配 Intel Celeron N4500 雙核心處理器，4GB LPDDR4X 內建記憶體及 64GB eMMC 儲存，能流暢地使用應用程式。搭載 ChromeOS，內建多款 Google 應用程式，如 Gmail、Google Docs 和 YouTube，確保隨時隨地高效運作。還能免費獲得 3 個月的 Google AI Pro，及隨附 2TB 的雲端儲存空間，幫助提升生產力。 安全上，Chromebook 內建的 Titan C2 安全晶片能提供全面的安全保障，無需擔心病毒威脅。此外，筆電支持 Wi-Fi 5 和藍牙 5.0，擁有長達 10.5 小時的電池續航力，並配備多種接口，包括 USB Type-C 和 3.5mm 耳機插孔，輕鬆連接各種設備。
Amazon 特價 US$159.99（約 HK$1,245， 免運費）｜原價 US
$249.99
