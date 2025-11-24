Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

全新 Samsung Galaxy Watch 8 推出不久，就在黑五檔期直接來個 8 折直減優惠，僅 US$279 ( 約 HK$2,179) 就能將這款搭載最新健康監測科技的智能手錶帶回家。論你係追求減脂增肌、改善睡眠、壓力管理，定係純粹想將日常通知、支付、運動紀錄全部收納喺手腕上，Galaxy Watch 8 幾乎都可以一次幫你升級。

廣告 廣告

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Samsung Galaxy Watch 8

新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

Galaxy Watch 8 是歷史上體積最小、最輕薄的 Galaxy 手錶，其厚度僅為 8.6mm，相較於前一代 Galaxy Watch 7 減薄 11%。全新的設計在圓形錶面之外加入了四個圓角的緩衝設計，線條更為精緻獨特，提供 40mm 與 44mm 的兩種尺寸，滿足不同使用者的需求。錶帶採用一鍵式快拆設計，輕鬆換帶，無需任何工具，操作便捷。

Galaxy Watch 8 配備高達 3,000 尼特亮度的 Super AMOLED 藍寶石玻璃保護熒幕，結合 Samsung 自家的 3nm Exynos W1000 晶片和 2GB RAM，提供 32GB 的存儲空間。此外，該手錶具備 5ATM 的防水等級及 MIL-STD-810H 軍規級耐用度，適合各種使用環境。內建的第二代 BioActive 感應器提供全面的健康監測功能，除了傳統的心率、心電圖、壓力及血氧偵測外，還新增了抗衰老指數的評估，協助用家掌握身體狀況。

Samsung Galaxy Watch 8 40mm

Amazon 特價 US$279.99（約 HK$2,179，免運費）｜原價 US $349.99

立即購買

Samsung 官網 HK$2,998

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜Samsung 高階筆電直降 HK$1,900， 再送 Galaxy 平板！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Dyson V12s 乾濕洗地吸塵機終極減！直降 HK$1,190 再送多功能收納架

👉Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini Link 2 限時近 7 折！手機相片即時印，破底價分享感動

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk