Black Friday黑五優惠2025｜新款 Samsung Galaxy Tab S10 FE 黑五早鳥價，首次跌破 HK$2,800！

新款 Samsung Galaxy Tab S10 FE 黑五早鳥價，首次跌破 HK$2,800！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

黑色星期五正式引爆平板市場價格戰！Samsung Galaxy Tab S10 FE 在 Amazon 上驚現震撼市場的新低價，只需 US$359（約 HK$2,798) 就能入手，而且免運費送到香港，較原價直降近 30%，更是該機型上市以來首次跌破 HK$2,800 關卡，瞬間成為中階平板性價比之王！抓住這難得的機會，為自己提前送上一份實用的聖誕禮物吧！

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

Galaxy Tab S10 FE

新款 Samsung Galaxy Tab S10 FE 黑五早鳥價，首次跌破 HK$2,800！

Galaxy Tab S10 FE 擁有 10.9 吋 2304 x 1440 解析度屏幕，僅 6mm 的厚度，重量比上代輕 4%，搭載 Exynos 1580 處理器，提供超順暢的性能，無論是創作、學習還是遊戲都能輕鬆應對。高解像度的顯示效果和 90Hz 的流暢刷新率，確保細節鮮明，其視覺增強功能在高亮度模式下可達 800 nits，無論在戶外還是室內，都能保持明亮視野，並設有低藍光設計以保護眼睛。

平板款搭載 AI 技術，專為創意工作者與日常使用者設計。平板與配備的 S Pen 皆具備 IP68 的抗水防塵等級，讓你無論身在何處都能隨心所欲地創作。無需切換應用程式，即可使用 Google 一圈即搜功能，且配備多種專業級應用程式，特別設置了快速操作與 AI 快捷鍵，提升工作效率。

Galaxy Tab S10 FE 128GB Wi-Fi

Amazon 特價 US$359.99（約 HK$2,798＋免運費 ）｜原價 US $499.99

立即購買

Samsung 官網優惠 HK$3,488｜原價 HK $3,788

立即購買

