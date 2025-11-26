Black Friday黑五優惠2025｜ LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價，海外網購直送，平過香港三分之一

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價，海外網購直送，平過香港三分之一

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

想換高階電競屏幕，但總覺得價格太高？LG 34 吋 Ultragear OLED 曲面電競屏幕今次黑五在 Amazon 上做出半價清價的震撼價，僅 US$676 （約 HK$5,268) 就能入手，而且免運費直送香港，最終入手價比香港購買便宜三分之一！電競玩家們終於可以輕鬆升級到頂級 OLED 曲面電競屏，無論是色彩、對比、刷新率和沉浸感全部一次提升。

廣告 廣告

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

LG 34GX90SA-W 34 吋 Ultragear OLED 曲面電競螢幕

LG Ultragear OLED 曲面電競屏半價，海外網購直送，平過香港三分之一

LG 34 吋 Ultragear OLED 曲面電競螢幕以 800R 黃金曲率環繞視野，搭配 1300 尼特峰值亮度，將沉浸感提升至全新境界。無論是暗黑地牢的微光細節，或是爆炸場面的炫目火光，都能清晰呈現，讓玩家徹底投入遊戲世界。螢幕具備 240Hz 刷新率 與 0.03ms GtG 反應時間，畫面流暢無殘影，確保每個指令都能即時轉化為精準操作。

此外，螢幕內建 webOS 24 智能平台，無需開啟電腦主機，即可直接暢享 Netflix、Disney+ 等主流影音內容，並透過雲端串流技術直連 NVIDIA GeForce NOW 等遊戲平台。螢幕採用了新一代 OLED 顯示技術，實現 98.5% DCI-P3 廣色域 與 1,500,000:1 對比度，暗部細節層次分明。同時，全面兼容 AMD FreeSync Premium 與 NVIDIA G-SYNC 技術，徹底消除畫面撕裂與卡頓。

Amazon 特價 US$676.99（約 HK$5,268，免運費）｜原價 US $1399.99

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk