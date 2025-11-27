Black Friday黑五優惠2025｜ Samsung 殿堂級電競屏幕入手時機！Odyssey OLED G9 黑五限時僅 $6,984

焦點

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Samsung Odyssey OLED G9 作為 Samsung 殿堂級超寬曲面電競屏，一直是電競玩家們夢寐以求的裝備，今次黑五限時價竟然只需 US$898（約HK$6,984）就能帶回家，而且免運費直送香港。用本來只夠買中高階螢幕的預算，就可以直接升級 OLED 超寬曲面屏幕，一體化沉浸感、頂尖對比和刷新率一次到位，無論打機還是睇戲都把質感立即提升。

Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC) 擁有 49 吋超寬 32:9 Dual QHD 解析度曲面螢幕，1800R 曲面設計環繞玩家的視野，帶來極致的沉浸感。它覆蓋 99% DCI-P3 色域，結合 OLED 及金屬量子點顯色技術，在明亮的螢幕上都能提供更多的色彩、陰影和對比度，讓圖像更鮮豔逼真。防反光技術顯著減少外部光源的干擾，螢幕光澤度降低 54%，能夠完整體驗遊戲環境。再搭配 240Hz 刷新率、0.03ms 反應時間，在快如閃電的螢幕上，都能瞬間做出反應。

此外，這款螢幕獲得 DisplayHDR True Black 400 認證，支援 AMD FreeSync Premium Pro 和 NVIDIA G-Sync，確保流暢的畫面表現。其未來感十足的支架設計，最薄處只有 4.5mm，支援 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 和 USB 3.0 連接埠，讓連接更加便捷。

Samsung Odyssey OLED G9（G93SC）

Amazon 特價 US$898（約 HK$6,984， 免運費直送香港）｜原價 US$1,325

立即購買

