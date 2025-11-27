Black Friday黑五優惠2025｜ Samsung 殿堂級電競屏幕入手時機！Odyssey OLED G9 黑五限時僅 $6,984

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Samsung 殿堂級電競屏幕入手時機！Odyssey OLED G9 黑五限時僅 $6,984

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

Samsung Odyssey OLED G9 作為 Samsung 殿堂級超寬曲面電競屏，一直是電競玩家們夢寐以求的裝備，今次黑五限時價竟然只需 US$898（約HK$6,984）就能帶回家，而且免運費直送香港。用本來只夠買中高階螢幕的預算，就可以直接升級 OLED 超寬曲面屏幕，一體化沉浸感、頂尖對比和刷新率一次到位，無論打機還是睇戲都把質感立即提升。

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Samsung 殿堂級電競屏幕入手時機！Odyssey OLED G9 黑五限時僅 $6,984

Samsung Odyssey OLED G9 (G93SC) 擁有 49 吋超寬 32:9 Dual QHD 解析度曲面螢幕，1800R 曲面設計環繞玩家的視野，帶來極致的沉浸感。它覆蓋 99% DCI-P3 色域，結合 OLED 及金屬量子點顯色技術，在明亮的螢幕上都能提供更多的色彩、陰影和對比度，讓圖像更鮮豔逼真。防反光技術顯著減少外部光源的干擾，螢幕光澤度降低 54%，能夠完整體驗遊戲環境。再搭配 240Hz 刷新率、0.03ms 反應時間，在快如閃電的螢幕上，都能瞬間做出反應。

此外，這款螢幕獲得 DisplayHDR True Black 400 認證，支援 AMD FreeSync Premium Pro 和 NVIDIA G-Sync，確保流暢的畫面表現。其未來感十足的支架設計，最薄處只有 4.5mm，支援 HDMI 2.1、DisplayPort 1.4 和 USB 3.0 連接埠，讓連接更加便捷。

Samsung Odyssey OLED G9（G93SC）

Amazon 特價 US$898（約 HK$6,984， 免運費直送香港）｜原價 US $1,325

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk