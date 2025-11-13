Black Friday黑五優惠2025｜$2XX 七折入手 Philips Sonicare 電動牙刷，水牙線同步 75 折登場，超抵價入手口腔護理組合！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

$2XX 七折入手 Philips Sonicare 電動牙刷，水牙線同步 75 折登場，超抵價入手口腔護理組合！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

令人心動的個人口腔護理優惠來了！Amazon 上 Philips Sonicare 4100 電動牙刷驚現 68 折，僅 HK$264 就能帶回家，搭配 Sonicare 無線 Power Flosser 3000 一起使用，即時輕鬆在家居打造媲美牙醫診所的專業級潔牙體驗。目前，Sonicare 無線水牙線同步以 75 折優惠登場，只需 HK$466 的價格就能入手，一套下來也只是約 HK$700，年末一於用最划算的價格投資健康笑容！

Philips Sonicare 4100 電動牙刷

Philips Sonicare 4100 電動牙刷牙刷與手動牙刷相比，能去除多達五倍的牙菌斑。內置的壓力傳感器和兩種強度設置，專為保護敏感牙齦而設，避免過度刷牙造成的傷害。附帶的 QuadPacer 和 2 分鐘 SmarTimer 確保每次刷牙都能達到牙醫推薦的時間。而且具備刷頭更換提醒功能，保’持刷頭最佳效能。長效電池壽命，一次充電可持續使用兩週，並配備電池指示燈，便於隨時檢查電量。

Amazon 特價 US$33.99 （約 HK$264）｜原價 US $49.96

立即購買

Sonicare 無線 Power Flosser 3000

Philips Sonicare 無線水牙線器專為改善牙齦健康而設計，能在短短兩週內顯著提升口腔衛生，效率比傳統牙線高達 150%，並能從牙齦下方有效去除多達 99% 的牙菌斑。其獨創的 Quad Stream 技術提供四條寬流水，能深入牙齒之間及牙齦線，覆蓋的清潔面積是單流牙線的 9 倍，確保全面的清洗效果。

此款電動無線水牙線器設計輕巧便攜，能進行長達1分鐘的清潔，無需頻繁補充水。搭載的 Pulse Wave 技術可引導用戶進行深層清潔，讓清潔過程更有效。水牙線器噴嘴可旋轉 360 度，輕鬆到達難以觸及的區域。充電一次即可使用長達 14 天，充分滿足日常使用需求。

Amazon 特價 US$59.99 （約 HK$466， 免運費）｜原價 US $79.99

立即購買

