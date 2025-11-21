Black Friday黑五優惠2025｜$500內真無線藍牙耳機推薦！音質、降噪、續航全方位滿足

44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
想用親民價格解鎖旗艦級聆聽體驗？今年黑五就是最佳升級時機！Yahoo Tech 為精打細算的耳機迷嚴選 4 款 HK$500 內真無線藍牙耳機，從 Hi-Res 音質到智能降噪，從超長續航到無感舒適配戴，總有一款適合你，今次主打就是高 CP 值，音樂就是不用花大錢也能享受沉浸式聆聽體驗！
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
JBL Tune Buds
入耳式設計的 JBL Tune Buds 搭載 10mm 驅動器，傳遞 JBL 的 Pure Bass 音效，低頻量感足夠，包圍感也佳。其主動式降噪技術，可將聲音干擾降至最低。透過 Ambient Aware，可以隨時調整周圍環境，而 TalkThru 可以不必取下耳機即可停止音樂以進行迅速通話。配合 JBL 耳機應用程式可以自訂個性化聆聽體驗和觸控手勢、控制環境噪音等。JBL Tune Buds 設有四款顏色，黑色、藍色、白色、香芋紫色，其中香芋紫色清淡優雅，更是非常吸睛。
Amazon 特價 US$39.95（約 HK$311）｜原價 US
$99.95
Sony WF-C510
Song WF-C510 繼承了 Sony 真無線耳機的精髓，包括音質、操作、DSEE、體積細小的機身等，但價錢只為旗艦機一半不到，是平價無線耳的入門好選擇。作為入門級耳機，WF-C510 使用了一個 6mm 的驅動單元，它令到高頻保持到一定清晰度之餘，仍保留重低音份量與厚度。WF-C510 擁有 IPX4 防水規格，耳塞在充滿電後可持續使用長達 11 小時，充電盒再提供額外 11 小時的電量，僅需充電 5 分鐘即可播放額外 1 小時。
Amazon 特價 US$47.95（約 HK$373）｜原價 US
$69.95
Nothing Ear (a)
全新的驅動單元提供了 2.5 倍的瞬態功率，配合 Nothing 獨特的雙腔體設計，使低音表現更加深厚有力。此外，Ear (a) 獲得 Hi-Res Audio 高解析音頻認證，透過藍牙可串流高達 990 kbps 的 24 bit/96 kHz 高品質音訊，並支援 LDAC 編碼，確保音樂細節的完美呈現。
智能主動降噪演算法能檢查耳道的密封情況，並相應調整降噪效果。自動調適的主動降噪技術能夠偵測環境噪音，自動應用低、中、高三種不同等級的降噪，最高可達 45 dB，幾乎是 Ear (2) 的兩倍效果。
Amazon 特價 US$59 （約 HK$459，免運費）｜原價 US
$109
CMF Buds Pro 2
CMF Buds Pro 2 真無線耳機搭載 11mm 低音動圈和 6mm 高音動圈雙驅動單元，支援 LDAC 編碼，最高可提供 24bit/96kHz 的音訊播放效果。耳機內建 6 個收音麥克風，搭載 Clear Voice Technology 2.0 和 Wind-Noise Reduction 2.0 技術，其具備混合主動降噪功能，降噪能力可達 50dB，提供頂尖的音質保護。此外，自適應 ANC 模式可根據環境自動調整降噪強度，並允許用戶在Nothing X App 中自行設定三個等級的降噪效果。續航力上，單次使用可達 6.5 小時，搭配充電盒可提供至 26 小時的使用時間，並支援快充，充電 10 分鐘即可播放 7 小時，足夠日常需求。充電盒上的實體旋鈕可配合 App 自訂單按、雙按、三按、長按及旋轉等功能，全面控制耳機的多種操作。
Amazon 特價 US$47 （約 HK$365，免運費）｜原價 US
$69
