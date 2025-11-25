Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

經常飲咖啡、茶，又或者正在配戴牙箍、做過矯齒、植牙，普通刷牙對口腔清潔來說是不足夠的，AquaSonic Home Dental Center Pro 今次黑五重現歷史低價，僅 US$67.95（約HK$528） 就可以一次過買齊電動牙刷及水牙線，更免運費送到香港，等於一支入門級電動牙刷的價錢，就由日常清潔、清潔牙縫、減少牙石堆積，到護理牙齦，全套齊備。

廣告 廣告

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

AquaSonic Home Dental Center Pro

$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

HDCPro 是一款集電動牙刷與高效牙線器於一身的口腔護理設備，設計時尚且輕巧，厚度僅 6 英吋，寬 3 英吋，輕鬆融入現代生活。電動牙刷每分鐘可達 40,000 次振動，配備 2 分鐘自動關閉定時器和 30 秒振動提示，提供四種清潔模式：潔淨、柔軟、美白和按摩。防水手柄由鋰電池供電，能在短短幾小時內無線充電。

此外，水牙線器以更現代的方法簡化牙線使用，通過溫和而強大的水壓替代傳統的牙線。水牙線器配備 20 盎司的大水箱，並具有 10 級可調水壓設置。此外，更包括深層清潔和舒緩的按摩模式，能有效改善牙齦健康。

AquaSonic Home Dental Center Pro 內附：：

1 個家用牙科中心專業檯面設置

1 個黑色系列 Pro 電動牙刷

6 個 ProFlex 刷頭

2 個水牙線噴射尖端

1 個刮舌器

Amazon 特價 US$67.95（約 HK$528，免運費）｜原價 US $109.95

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜Samsung 高階筆電直降 HK$1,900， 再送 Galaxy 平板！

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜Samsung Tab S6 Lite 狂減四八折！HK$1,243 入手帶筆平板，性價比之王！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk