Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
經常飲咖啡、茶，又或者正在配戴牙箍、做過矯齒、植牙，普通刷牙對口腔清潔來說是不足夠的，AquaSonic Home Dental Center Pro 今次黑五重現歷史低價，僅 US$67.95（約HK$528） 就可以一次過買齊電動牙刷及水牙線，更免運費送到香港，等於一支入門級電動牙刷的價錢，就由日常清潔、清潔牙縫、減少牙石堆積，到護理牙齦，全套齊備。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
AquaSonic Home Dental Center Pro
HDCPro 是一款集電動牙刷與高效牙線器於一身的口腔護理設備，設計時尚且輕巧，厚度僅 6 英吋，寬 3 英吋，輕鬆融入現代生活。電動牙刷每分鐘可達 40,000 次振動，配備 2 分鐘自動關閉定時器和 30 秒振動提示，提供四種清潔模式：潔淨、柔軟、美白和按摩。防水手柄由鋰電池供電，能在短短幾小時內無線充電。
此外，水牙線器以更現代的方法簡化牙線使用，通過溫和而強大的水壓替代傳統的牙線。水牙線器配備 20 盎司的大水箱，並具有 10 級可調水壓設置。此外，更包括深層清潔和舒緩的按摩模式，能有效改善牙齦健康。
AquaSonic Home Dental Center Pro 內附：：
1 個家用牙科中心專業檯面設置
1 個黑色系列 Pro 電動牙刷
6 個 ProFlex 刷頭
2 個水牙線噴射尖端
1 個刮舌器
Amazon 特價 US$67.95（約 HK$528，免運費）｜原價 US
$109.95
