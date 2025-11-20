Black Friday黑五優惠2025｜79 折 Oral-B iO 兒童電動牙刷，自動計時、培養主動刷牙好習慣

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

79 折 Oral-B iO 兒童電動牙刷，自動計時、培養主動刷牙好習慣

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

還在為小朋友不肯刷牙，或是草草幾下了事而頭痛？今年 Black Friday 黑五優惠期間， Oral-B iO 蜘蛛俠兒童電動牙刷，或許正是一個能從根本上改變孩子刷牙習慣的契機。Oral-B 推出正版授權蜘蛛俠兒童電動牙刷在 Amazon 上以 79 折優惠促銷，只需 US$54 (約 HK$428）就能免運費入手，小朋友看見超人氣的蜘蛛俠造型，馬上覺動自覺一起完成刷牙任務。

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

Oral-B iO 兒童限量充電電動牙刷-蜘蛛俠

79 折 Oral-B iO 兒童電動牙刷，自動計時、培養主動刷牙好習慣

Oral-B iO Kids Spiderman Limited 是專為 6 歲以上兒童設計的電動牙刷，將溫和的微振動技術與牙醫靈感的圓形刷頭相結合，能有效去除難以觸及區域的牙菌斑，提供卓越的口腔保護。這款牙刷不僅注重清潔效果，還能幫助孩子養成獨立的刷牙習慣，其設計包括一個 2 分鐘的音樂計時器，讓刷牙變得輕鬆有趣；同時配備自動牙齦壓力傳感器，減少速度以確保在刷牙過程中不會過度施壓，保護嬌嫩的牙齦。牙刷提供三種清潔模式，包括超靈敏、敏感和日常清潔，以適應不同口腔需求。

Amazon 特價 US$54.99（約 HK$428＋免運費 ）｜原價 US $69.99

立即購買

