宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Black Friday黑五優惠2025｜85 折入手新款 Insta360 X5 ，8K 360° 運動相機年度新低價，解鎖創作自由！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
想拍攝一些與眾不同的影像創作，今年 Black Friday 係升級裝備、解鎖 360° 自由視角的最佳時機。新款 Insta360 X5 直攻黑五優惠，以到 85 折新低價促銷，只需 US$464 （約 HK$3,617)，就可以入手支援 8K 360° 拍攝 的運動相機，更免運費直送香港。無論單車、行山、潛水、旅行 Vlog，都可以一機記錄 360 度全方位畫面，然後再慢慢揀選靚角度、重構故事， 讓影片有更多創作空間。
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
Insta360 X5
Insta360 X5 以突破性的硬體配置與智能演算法，重新定義全景運動相機的創作極限。其搭載較前代增大 144% 的 1/1.28” CMOS 感光元件，直接實現 8K 360° 全景影片的細膩捕捉，並結合了 5nm AI 晶片和影像處理器的三合一 AI 晶片，不僅推出挑戰夜拍無噪點的 PureVideo 模式，更將運動 HDR 規格提升至 5.7K 60fps，讓高速動態畫面兼具高解析度與流暢度。
在創作靈活性上，X5 新增 InstaFrame 模式，可在拍攝 8K 360° 影片的同時，直接輸出跟拍或固定視角的 2D 平面影片，並保留全景原始檔供後期自由選角與構圖。而針對單鏡頭使用場景，X5 也提供 4K 60fps 錄製、170° 超廣角 MaxView 與 7,200 萬像素靜態輸出，一機整合多種拍攝需求。
為解決全景相機鏡頭易損的痛點，X5 推出可替換鏡片套裝，讓用戶能自行更換受損鏡片，大幅節省維修時間與成本。機身更提升至裸機 15 米防水與 IP68 防塵等級，續航力最長可達 180 分鐘，無論極限運動或全天候創作，X5 皆以全方位的專業配置符合拍攝所需。
Amazon 特價 US$464.99（約 HK$3,617，免運費 ）｜原價 US
$549.99
更多相關優惠：
👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價
👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器
👉Black Friday黑五優惠2025｜Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！
👉Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-CH720N 半價搶購，旗艦 WH-1000XM5 平替首選旗艦 WH-1000XM5 平替首選！
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
空中巴士緊急停飛約6000架A320系列客機 香港快運指航班運作正常
歐洲飛機製造商空中巴士緊急停飛約6,000架A320系列客機，香港客運指航班運作正常。 目前航班運作維持正常 空中巴士指客機的飛行控制軟件容易受強烈太陽輻射影響，需要修正，令多間航空公司需取消或延誤航班。香港快運回覆傳媒查詢，指知悉涉及A320型號客機的維修要求，超過一半受影響客機已完成相關檢查及維修，預期am730 ・ 6 小時前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
點心優惠｜翠園午市點心套餐限時54折！人均$131食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用
又有點心優惠！Klook突發推出翠園午市點心套餐限時54折優惠，折後人均只需$131即可食到多款精緻點心，包括水晶鮮蝦餃、蟹籽亁蒸燒賣、蛋白杏仁茶等，而且優惠更適用於港九新界8間分店，總有一間就腳！翠園始於1971年，一直有不少忠實茶客捧場，好多人都大讚其食物質素高及味道好。相信今次翠園午市點心套餐優惠都會好搶手，點心控想食的話記得快去Klook訂購喇！Yahoo Food ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火｜駐港國安公署：堅定支持特區依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑
大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡、83人受傷。駐港國家安全公署今日發聲明指，在這危難時刻，「反中亂港」分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂，公署堅定支持特區政府依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑。 駐港國安公署批評這些人士泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動am730 ・ 5 小時前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 2 天前
Black Friday黑五優惠2025︱潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！
想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？已經正式開始的 Black Friday Week 就是入手一款的絕佳時機！ 正在 Amazon 上以近對折促銷的 Nothing Ear (a) 便是非常合適的產品，它的價格現在降到了 US$59 為歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
空巴警告超半數A320客機需進行軟件修復 全球多地航班受影響
空中巴士警告，其現役A320系列客機中超過半數需要進行軟件修復。近期捷藍航空一架A320客機發生故障，揭示「強烈的太陽輻射」可能破壞維持飛行控制系統正常運作的關鍵數據。Bloomberg ・ 10 小時前
91歲羅蘭TVB官網「被消失」 疑低調離巢惹關注 入行逾80年曾稱永不言休
現年91歲的羅蘭至今仍活躍影視圈，早前更在TVB台慶劇《金式森林》中飾演郭晉安媽媽，演技再次受到觀眾讚賞。不過，近月有網民發現羅蘭的名字在無綫官網的藝人欄上「被消失」，未能搜尋到，疑已與無綫結束賓主關係，低調離巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
大師冇點你│廸生劇本全中 下一步點行？（李聲揚）
今次真係可以講大師冇點你。舊年夏天，我寫廸生創建（0113.HK）殘到極、淨現金多到離譜、一定有運行，大家覺得我痴線，點知一步一步全中：先係6月低位我買，話搏私有化，結果今年真係嚟，股價即刻飛天；飛完我又話小心撻Q，叫大家表決前走，果然撻Q，避過急跌三成；跌完我又話唔使怕，再撈返，話好大機會補派特別息，而家全部又中晒！Yahoo財經專欄 ・ 14 小時前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！
2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。Japhub日本集合 ・ 1 天前
金宇彬、申敏兒喜帖曝光！「新郎新娘親手設計」網讚嘆超美：完全是他們風格
南韓演藝圈「模範情侶」金宇彬、申敏兒愛情長跑10年，攜手走過男方鼻咽癌治療的艱難時期，如今終於即將在12月20日步入婚姻。隨著婚期逼近，兩人的手繪風喜帖在27日曝光，不僅由準新人親自完成，更以溫馨又有巧思的設計掀起粉絲熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家
冬日的幸福感，往往藏在實用又貼心的小物裡！以下9 款MUJI官方IG精選冬日單品，兼顧功能性與性價比，不管是上班、去街還是在家放放鬆，都能精準抵禦寒意讓冬日生活更舒適寫意～Yahoo Style HK ・ 2 天前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
四季・悅龍蝦放題突發買一送一！人均$258起歎龍蝦濃汁泡飯／龍蝦黃金撻／半隻芝士焗龍蝦｜Black Friday優惠2025
於九龍灣及金鐘都有分店的「四季‧悅」推出日式放題優惠，1位成人即送1位長者或小童！人均$258起，午晚市無限時任食任飲，由即日起至12月15日的主題為【蟹逅四季】系列；而12月16日起至2026年1月31日，主題則為龍蝦放題，前者當然有大量以蟹入饌美食，如蟹肉拖羅蓉最中餅、松葉蟹鍋等，再每人送1隻4兩鹽焗大閘蟹；而龍蝦放題當然是食龍蝦菜式啦，包括龍蝦黃金撻、龍蝦濃汁泡飯等，每人再送半隻芝士焗龍蝦，Cp值甚高；11月25日下午三點在KKday準時開搶，立即睇詳情了解內容啦！Yahoo Food ・ 16 小時前