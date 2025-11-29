Black Friday黑五優惠2025｜85 折入手新款 Insta360 X5 ，8K 360° 運動相機年度新低價，解鎖創作自由！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

85 折入手新款 Insta360 X5 ，8K 360° 運動相機年度新低價，解鎖創作自由！

想拍攝一些與眾不同的影像創作，今年 Black Friday 係升級裝備、解鎖 360° 自由視角的最佳時機。新款 Insta360 X5 直攻黑五優惠，以到 85 折新低價促銷，只需 US$464 （約 HK$3,617)，就可以入手支援 8K 360° 拍攝 的運動相機，更免運費直送香港。無論單車、行山、潛水、旅行 Vlog，都可以一機記錄 360 度全方位畫面，然後再慢慢揀選靚角度、重構故事， 讓影片有更多創作空間。

Insta360 X5

85 折入手新款 Insta360 X5 ，8K 360° 運動相機年度新低價，解鎖創作自由！

Insta360 X5 以突破性的硬體配置與智能演算法，重新定義全景運動相機的創作極限。其搭載較前代增大 144% 的 1/1.28” CMOS 感光元件，直接實現 8K 360° 全景影片的細膩捕捉，並結合了 5nm AI 晶片和影像處理器的三合一 AI 晶片，不僅推出挑戰夜拍無噪點的 PureVideo 模式，更將運動 HDR 規格提升至 5.7K 60fps，讓高速動態畫面兼具高解析度與流暢度。

在創作靈活性上，X5 新增 InstaFrame 模式，可在拍攝 8K 360° 影片的同時，直接輸出跟拍或固定視角的 2D 平面影片，並保留全景原始檔供後期自由選角與構圖。而針對單鏡頭使用場景，X5 也提供 4K 60fps 錄製、170° 超廣角 MaxView 與 7,200 萬像素靜態輸出，一機整合多種拍攝需求。

為解決全景相機鏡頭易損的痛點，X5 推出可替換鏡片套裝，讓用戶能自行更換受損鏡片，大幅節省維修時間與成本。機身更提升至裸機 15 米防水與 IP68 防塵等級，續航力最長可達 180 分鐘，無論極限運動或全天候創作，X5 皆以全方位的專業配置符合拍攝所需。

Amazon 特價 US$464.99（約 HK$3,617，免運費 ）｜原價 US $549.99

