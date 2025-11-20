Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）

溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。

Black Friday Week 2025 正式開跑！各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。

廣告 廣告

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

免費試用 Prime 會員（期間限定）

👉 Prime 會員 30 日免費試用／取消會籍教學

👉 Amazon 海外代購、代運攻略 2025

👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元

AirPods

AirPods 4 系列

AirPods 4

如果你有降噪需求的話，AirPods 4 的降噪版本會是個很不錯的耳機選擇。雖然這款產品仍採用了半開放式結構，但依靠麥克風、發聲單元反向抵銷，它已經能實現不輸 AirPods Pro 2 的主動降噪效果（聽感上還存在不同）。裝置內建有 H2 晶片，令用家可透過點頭、搖頭等動作直接與 Siri 互動。除此之外它也支援觸控，續航力最多 30 小時，收納盒亦支援無線充電。這次 Black Friday 其售價降到了歷史新低，可以說是絕佳的入手時機。

AirPods 4 主動降噪版

Amazon 特價 US$119（約 HK$930，需要代運）｜原價 US$179

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,499

立即購買

AirPods 4 標準版採用了熟悉的半開放式設計，外觀跟降噪型號基本沒有差別。雖然對比降噪版它少了主動降噪、適應性音訊和通透模式，但 H2 晶片、Siri 語音互動、30 小時綜合續航力、USB-C 這些賣點是一個不缺，而且也有空間音訊和防塵防汗。在 Black Friday 前夕，這款耳機就搶先刷新了歷史低價，但真正進入促銷週後，它的價格反倒回升甚至高過了降噪型號。如果不急需耳機的話，感覺可以稍稍觀望一下。

AirPods 4 標準版

Amazon 特價 US$117（約 HK$910，需要代運）｜原價 US$129

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,099

立即購買

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3

新旗艦 AirPods Pro 3 在 Black Friday 期間首度降價。這款耳機仍搭載和 AirPods Pro 2 一樣的 H2 晶片，但主動降噪效能是前代的 2 倍，同時它也支援 Apple Intelligence 驅動的即時翻譯功能。其耳塞也經過了重新設計，有點類似 Sony WF-1000XM4，改為混合泡沫材料，據稱在提供絕佳舒適感的同時也不易掉落。裝置具備 IP57 防塵防水機能，而且還支援心率監測。配合 Apple 健康中的訓練或是 Fitness+ 課程，你可以結合心率變化更好地掌握自己的身體狀態。另外 AirPods Pro 3 也內建了第二代超寬頻（UWB）晶片，進一步加強了定位能力。其降噪續航力提升到了 8 小時，若是開啟透音助聽功能，則可以維持 10 個小時。

AirPods Pro 3

Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，需要代運）｜原價 US$249

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,849

立即購買

AirPods Max

AirPods Max

Apple 目前唯一的頭戴式大耳機，它內建有 H1 晶片，和小型的 AirPods 一樣具備主動降噪、通透模式、空間音訊等功能，但在耳罩的加持下效果會更加出色。耳機滿電狀態下可用 20 小時，另外目前在售的機器已經都是升級到 USB-C 的版本了。

AirPods Max（USB-C）

Amazon 特價 US$479（約 HK$3,730，需要代運）｜原價 US$549

立即購買

Apple 香港售價 HK$4,599

立即購買

Apple Watch

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 的鋁合金款採用了 IonX 強化玻璃，耐刮能力達到前代 2 倍，與此同時鈦合金款繼續使用藍寶石錶面。新品的一大賣點是基於手錶底部光學心率感應器實現的高血壓偵測功能，配合新演算法，它能在用家配戴滿一個月的情況下，辨識出與高血壓相關的生理模式並判斷徵兆。當然，裝置也能在睡覺期間監測心率、手腕溫度、血氧和呼吸頻率等資料，再以分數量化顯示用戶的睡眠質素。至於續航力，最多可達 24 小時，另外這代產品也提供了 5G 連線型號供進階用家選購。

Apple Watch Series 11（42mm、GPS）

Amazon 特價 US$350（約 HK$2,720，需要代運）｜原價 US$399

立即購買

Apple 香港售價 HK$3,199

立即購買

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE 3 和 Series 11 一樣搭載了 S10 處理器，而且有 5G 型號並加入了 Always-on Display 功能，還能選 40mm 及 44mm 兩種尺寸，各方面都較前代更有彈性。其續航力已久能達到 18 小時，但放電速度是過去的 2 倍。錶面配備更耐用的離子交換強化玻璃，裝置除心率、跌倒與車禍偵測等功能外，還支援手腕溫度測量以及和 Series 11 一樣的的睡眠分數、睡眠窒息偵測。

Apple Watch SE 3（40mm、GPS）

Amazon 特價 US$200（約 HK$1,560，需要代運）｜原價 US$249

立即購買

Apple 香港售價 HK$1,999

立即購買

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 升級了 LTPO3 和廣角 OLED，令錶面顯示增大，而且具備不同角度下都可清晰觀看的能力。它新增 5G 連線，在更大電池的加持下，續航力可達 42 小時，越野跑山走「長課」也毋須擔心電池會用盡。除此之外，裝置亦加入雙向衛星通訊功能。當沒有流動網絡訊號時，手錶可透過衛星傳送 SOS 緊急狀態，向緊急服務發送 SMS 以及給家人和朋友發放關鍵資訊，用戶也可每 15 分鐘向之前新增到「Find My」的聯絡人傳送一次自己的位置。當然，高血壓偵測、睡眠分數及其他高階健身功能亦有齊，綜上種種足以令 Apple Watch Ultra 3 問鼎當下最強智能手錶。

Apple Watch Ultra 3

Amazon 特價 US$780（約 HK$6,070，需要代運）｜原價 US$799

立即購買

Apple 香港售價 HK$6,499

立即購買

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 採用鈦金屬錶殼，支援 GPS 和行動網路連線，同時有高達 3,000 尼特亮度的 LTPO2 OLED 螢幕。這款手錶可測心率、血氧、心電圖、睡眠、女性健康，且具備 SOS 求救和跌倒 / 車禍偵測功能。它有 100 米深防水，最多可用於 40 米深休閒水肺潛水。裝置一般情況下可用 36 小時，低耗電模式更有 72 小時續航力。

Apple Watch Ultra 2

Amazon 特價 US$599（約 HK$4,660，需要代運）｜原價 US $799

立即購買

Mac 電腦

M4 Mac mini

Mac mini

M4 Mac mini 的機身較前代明顯縮小，三圍僅 12.7x12.7x5cm。其 I/O 配置亦大幅升級，正面配了 2 組 USB-C 3（10Gb/s）以及一個能對應高抗阻耳機的 3.5mm 插孔。晶片可選 M4 或 M4 Pro 兩種共三個型號，機背依型號不同，會有最高 3 個 Thunderbolt 5、10Gb Ethernet 和 HDMI。除此之外，裝置也支援 Wi-Fi 6E 和藍牙 5.3。

Mac mini（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$479（約 HK$3,730，需要代運）｜原價 US$599

立即購買

Apple 香港售價 HK$4,599

立即購買

M5 MacBook Pro 14

M5 MacBook Pro 14

目前 Apple 僅在 14 吋 MacBook Pro 上更新了 M5 晶片，配置都是 10 核心 CPU 加 10 核心 GPU，輔以 16 核心神經網路引擎。相比 M4，M5 的 CPU 多執行緒處理效能快了 20%，GPU 在專業應用和遊戲中的圖形處理速度和幀率均比 M4 提升了 1.6 倍。另外 AI 運算性能也較上代快了 3.5 倍。螢幕的 HDR 峰值亮度可達 1,600 尼特，解析度 3,024 x 1,964，更新率 120Hz。續航力長達 24 小時，標配 70W USB-C 充電器（自購 96W 以上充電器可實現快充）。連接埠方面，則有 3 個 USB-C 4、1 個 HDMI 以及 3.5mm 耳機孔和 SD 讀卡機。

M5 MacBook Pro（14 吋、10 核心 GPU、16GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$1,444（約 HK$11,240，需要代運 ）｜原價 US$1,599

立即購買

Apple 香港售價 HK$12,999

立即購買

M4 MacBook Pro 14

原有的 M4 晶片 MacBook Pro 目前依然在售，14 吋型號有 M4、M4 Pro、M4 Max 可選，16 吋型號則是從 Pro 起跳。新機還配備了至少 16GB 記憶體，為 Apple Intelligence 做好了準備。除此之外，這一代 MBP 的螢幕亮度從 600 尼特升到了 1,200 尼特，且可選奈米抗反光材料。新品還換裝了 12MP Center Stage 相機，M4 Pro 與 M4 Max 晶片版本還會配置三個 Thunderbolt 5 USB-C 埠。

👉 M4 MacBook Pro 評測：更新看不見？其實就在眼前！（納米紋理玻璃防眩光、亮度範圍提升、桌面視角更簡單）

MacBook Pro 14（M4、16GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$1,473（約 HK$11,460，需要代運）｜原價 US$1,599

立即購買

Apple 香港售價 HK$12,999

立即購買

MacBook Pro 16（M4 Pro、24GB RAM、512GB SSD）

Amazon 特價 US$2,189（約 HK$17,040，需要代運）｜原價 US$2,499

立即購買

Apple 香港售價 HK$19,999

立即購買

M4 MacBook Air

M4 MacBook Air

如名字所示，M4 MacBook Air 最大的升級點就是 M4 晶片。用家可選 2 個版本，CPU 都是 4 顆效能核心加 6 顆節能核心的組合，但 GPU 就有 8 核心與 10 核心之分。全系產品記憶體都是 16GB 起跳，最高能選到 32GB。13 吋型號採用 2,560 x 1,664 LCD 螢幕，亮度最高 500 尼特。電池大小是 53.8Wh，播放電影和無線上網的續航力分別是 18 小時和 15 小時。15 吋則配備最高 500 尼特的 2,880 x 1,864 LCD，內建 66.5Wh 電池，續航力和 13 吋一樣。連接埠方面，都有兩個 Thunderbolt 4 / USB 4 的 USB-C 埠、3.5mm 耳機孔與 MagSafe 3 充電埠，並且支援 Wi-Fi 6E 與藍牙 5.3。

MacBook Air 13（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$749（約 HK$5,830，需要代運 ）｜原價 US$999

立即購買

Apple 香港售價 HK$7,999

立即購買

MacBook Air 15（M4、16GB RAM、256GB SSD）

Amazon 特價 US$949（約 HK$7,390，需要代運 ）｜原價 US$1,199

立即購買

Apple 香港售價 HK$9,499

立即購買

iPad

M5 iPad Pro 11 吋和 13 吋

M5 iPad Pro

M5 iPad Pro 外形和前代幾乎沒有變化，主要提升都集中在效能。官方給出的續航力仍是 10 個小時不變，但這次的快充有提升，使用 60W USB-C 充電器半小時後，電量就能來到 50%。此外新 iPad Pro 還內建了 iPhone Air 同款的 N1 自研晶片用於改善 Wi-Fi 7、AirDrop、個人熱點等體驗，同時 iPhone Air 所用的 C1X modem 也會出現在 5G 型號上。11 吋和 13 吋機型分別配備 2,420 x 1,668 和 2,752 x 2,064 疊聯式 OLED 面板，都有 120Hz ProMotion，峰值亮度為 1,600 尼特。兩者的厚度分別是 5.1mm 和 5.3mm，裝置前後均為 12MP 相機，四喇叭、四麥克風、eSIM 等特性也都被繼承了下來。

👉🏻 M5 iPad Pro 11 港版開箱玩！上網 / 充電 / 打機更爽，試操作、效能、遊戲，跟 M4 版使用體驗有無分別？

M5 iPad Pro 11（256GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$949（約 HK$7,390，需要代運）｜原價 US$999

立即購買

Apple 香港售價 HK$7,999

立即購買

M5 iPad Pro 13（256GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$1,240（約 HK$9,650，需要代運）｜原價 US$1,299

立即購買

Apple 香港售價 HK$10,499

立即購買

M4 iPad Pro 11 吋和 13 吋

M4 iPad Pro

新一代 iPad Pro 擁有極致輕薄機身，11 吋和 13 吋型號厚度分別僅有 5.3mm 和 5.1mm。為了防止平板被掰彎，Apple 也大幅提升了結構的強度。而之所以能瘦身到如此纖細，裝置所用的疊聯式 OLED 功不可沒。它也帶來了相當出眾的顯示效果，亮度峰值可達 1,600 尼特。為了滿足專業用家的需求，Apple 還提供了抗反光奈米玻璃表面的選項。至於效能，這一代 iPad Pro 配有 M4 晶片，和 MacBook、Mac mini 同一級別。

M4 iPad Pro 11（256GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$810（約 HK$6,300，需要代運）｜原價 US$999

立即購買

M4 iPad Pro 13（256GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$1,050（約 HK$8,170，需要代運）｜原價 US$1,299

立即購買

M3 iPad Air 11 吋和 13 吋

M3 iPad Air

M3 iPad Air 設計變動不大，基本就是為 M3 晶片而設的慣例升級。新 Air 依然分 11 吋和 13 吋兩種尺寸，對應 2,360 x 1,640 及 2,732 x 2,048 解析度，刷新率為 60Hz。其前後均設有 12MP 相機，視訊時支援人物置中。電池分別為 28.93Wh 和 36.59Wh，以 Wi-Fi 瀏覽網頁或播放影片續航力可達 10 小時。除此之外，裝置還配有 8GB RAM，並支援 Wi-Fi 6E、藍牙 5.3、eSIM 和 USB-C 3.0。

M3 iPad Air 11（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$449（約 HK$3,490，需要代運）｜原價 US$599

立即購買

Apple 香港售價 HK$4,599

立即購買

M3 iPad Air 13（128GB、Wi-Fi）

Amazon 特價 US$649（約 HK$5,050，需要代運）｜原價 US$799

立即購買

Apple 香港售價 HK$6,299

立即購買

第 11 代 iPad（A16）

11 代 iPad

11 代 iPad 相比前代主要是升級了 A16 晶片，同時最低儲存空間也來到了 128GB。其外型基本沒有變化，也依舊採用了 Touch ID 和 11 吋 Liquid Retina 螢幕。前後各有 12MP 相機，續航力一天，也有 Wi-Fi 6 和 USB-C。

11 代 iPad（Wi-Fi、128GB）

Amazon 特價 US$280（約 HK$2,180，需要代運 ）｜原價 US$349

立即購買

Apple 香港售價 HK$2,799

立即購買

第七代 iPad mini

對喜歡拿小平板玩遊戲或是看電子書的人來說，8.3 吋的 iPad mini 仍算是一個不會出錯的選擇。它也有更符合當下潮流的設計，而且配備有 Touch ID。其輕巧機身不會對長時間握持造成太大負擔，價格也處在適中的位置。效能方面，最新款已經升級到了 A17 Pro 晶片，日常大部分操作應該都可以輕鬆應對。

iPad mini 7

第七代 iPad mini（128GB、Wi-Fi）

Amazon 會員特價 US$399（約合 HK$3,100，需要代運）｜原價 US$499

立即購買

Apple 香港售價 HK$3,799

立即購買

配件

Apple Pencil Pro

之前 Apple 發表新平板的時候，作為新 iPad Air、Pro 專屬配件的 Apple Pencil Pro 也讓人眼前一亮。Apple 在這支筆的前段裝入了壓力感應器，讓用家能透過輕捏的動作快速啟用捷徑操作（切換工具、線條粗細和顏色等）。配合陀螺儀，你還可利用側旋筆身的手勢改變有形狀的筆以及筆刷工具的方向。此外它還能基於筆身末端的觸感馬達來實現觸覺回饋，筆本身的重量為 19.15g，能夠磁吸配對和充電，且支援 Find My 尋找功能。

Apple Pencil Pro

Amazon 特價 US$99（約 HK$770，需要代運）｜原價 US129

立即購買

Apple 香港售價 HK$999

立即購買

Apple Pencil（USB-C）

左為 Apple Pencil 第二代，右為 Apple Pencil（USB-C）

USB-C 版 Apple Pencil 基本可以看作是第二代 Apple Pencil 的「青春版」，它擁有像素級精準度和十分輕微的延滯感，並支援斜度感應、懸浮感應和磁力吸附。這款觸控筆相較二代少了力度感應和快速切換工具手勢，它也能吸附在平板側面，但充電要靠頂部滑蓋裡面的 USB-C 埠來完成。

Apple Pencil（USB-C）

Amazon 售價 US$69（約 HK$540，需要代運）｜原價 US$79

立即購買

Apple 香港售價 HK$619

立即購買

AirTag

AirTag

雖然在 Google 的推動下，Android 陣營的廠商也都紛紛開始推出物品追蹤器，但目前市面上該領域最好用的產品，估計還是有 Find My 網路加持的 AirTag。尤其在 iOS 17.5 引入全新的反追蹤器功能後，用家的個人安全保障也進一步得到提升。

AirTag 單個裝

Amazon 特價 US$18（約合 HK$140，需要代運）｜原價 US$29

立即購買

Apple 香港售價 HK$239

立即購買

AirTag 四個裝

Amazon 特價 US$65（約合 HK$500，需要代運）｜原價 US$99

立即購買

Apple 香港售價 HK$799

立即購買

更多優惠：

👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

👉 AirPods 4 降噪版歷史新低，HK$860 享受不輸 Pro 的寧靜體驗

👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞

👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

👉 Fire TV 多款電視棒狂降，Stick 4K Max 歷史新低僅 HK$270

👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨

👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶

👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩

👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手

【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D