Black Friday黑五優惠2025｜AirPods Pro 3 新品首降，HK$1,710 入手 Apple 最強降噪耳塞
心率監測助你更好掌握身體狀況。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Black Friday Week 期間，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 首度出現幅度可觀的折扣。它目前特價 US$220，約合 HK$1,710，價格低於本地購買。如果新買了 iPhone 17，想要找一對好耳機搭配的話，不妨考慮一下囉。
AirPods Pro 3
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，需要代運）｜原價
US$249
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
AirPods Pro 3 仍搭載和 AirPods Pro 2 一樣的 H2 晶片，但主動降噪效能是前代的 2 倍，同時它也支援 Apple Intelligence 驅動的即時翻譯功能。其耳塞也經過了重新設計，有點類似 Sony WF-1000XM4，改為混合泡沫材料，據稱在提供絕佳舒適感的同時也不易掉落。裝置具備 IP57 防塵防水機能，而且還支援心率監測。配合 Apple 健康中的訓練或是 Fitness+ 課程，你可以結合心率變化更好地掌握自己的身體狀態。另外 AirPods Pro 3 也內建了第二代超寬頻（UWB）晶片，進一步加強了定位能力。其降噪續航力提升到了 8 小時，若是開啟透音助聽功能，則可以維持 10 個小時。
👉 AirPods Pro 3 真無線耳機開箱評測！跟 AirPods Pro 2 比、佩戴、聲樂、ANC 有何分別
AirPods Pro 3
Amazon 特價 US$220（約 HK$1,710，需要代運）｜原價
US$249
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 DJI Mic Mini 新低不到半價，HK$610 免運入兩發一收充電盒套組
👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
