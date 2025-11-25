小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,640 入手 iPhone 17 最佳拍檔
高血壓偵測搭配長效電池。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$339 便可入手，換算後約為 HK$2,640。升級了 iPhone 17 的用家如果還缺一款手錶的話，正是下手的絕佳時機喔。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$339（約 HK$2,640，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$380（約 HK$2,960，需要代運）｜原價
US$429
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Apple Watch Series 11 的鋁合金款採用了 IonX 強化玻璃，耐刮能力達到前代 2 倍，與此同時鈦合金款繼續使用藍寶石錶面。新品的一大賣點是基於手錶底部光學心率感應器實現的高血壓偵測功能，配合新演算法，它能在用家配戴滿一個月的情況下，辨識出與高血壓相關的生理模式並判斷徵兆。當然，裝置也能在睡覺期間監測心率、手腕溫度、血氧和呼吸頻率等資料，再以分數量化顯示用戶的睡眠質素。至於續航力，最多可達 24 小時，另外這代產品也提供了 5G 連線型號供進階用家選購。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$339（約 HK$2,640，需要代運）｜原價
US$399
Apple 香港官網售價 HK$3,199
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$380（約 HK$2,960，需要代運）｜原價
US$429
Apple 香港官網售價 HK$3,399
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 降噪版再降，HK$780 享受不輸 Pro 的寧靜體驗
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
Sony 的 WH-1000XM5 在推出後獲得大量好評，這款產品目前回歸歷史低價，只要 US$248 便可入手。換算後約合 HK$1,930，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 9 分鐘前
《大行》滙研重新將博通(AVGO.US)列為AI半導體首選 目標價升至535美元
滙研報告指出，儘管市場已將2026及2027財年的ASIC晶片的收入預測分別上調47%和60%，但認為仍然低估了其潛力；相信博通(AVGO.US)已大幅提高其2026財年CoWoS產能分配，從15萬片晶圓大幅增至25萬片，而Alphabet(GOOG.US)仍是此次預測調整的主要驅動力。 滙研認為，博通公布的第四家客戶是Anthropic，並預計其2026財年的ASIC貢獻約為50億美元。因此，滙研將博通2026及2027財年ASIC晶片收入預測分別上調46%和63%，至447億美元與720億美元。 該行指出，雖然與OpenAI的合作案(10GW部署)中，博通的具體角色尚未明確，但若博通負責晶片的全部設計，估計每GW部署的ASIC收入機會將接近140億美元，並同時令網絡業務收入也有增長空間。 滙研維持博通「買入」評級；目標價從400美元升至535美元，應用於對2027財年的預測每股盈利16.72美元；隱含約51%上行空間；又認為ASIC晶片與AI網絡收入的增長潛力，將有助博通的市盈率重新達到2027財年預測市盈率32倍高峰；並再次將博通列為其首選的AI半導體公司。(hc/a)~ 阿思達AASTOCKS ・ 1 天前
OPPO A6 Pro 5G 香港登場，6500mAh 電池 + IP69防護，超耐用
文章來源：Qooah.com OPPO 2015年11月21日在香港正式推出 OPPO A6 Pro 5G，時尚的外觀，配備超大容量電池和極佳的使用體驗，全機擁有穩健的防護認證和防護設計，適用於工作、遊玩等每個場景。OPPO A6 Pro 5G 推出 8GB + 256GB 版本，售價為 HK$1999。 外觀方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了金屬機身，採用了四邊極窄邊框設計，整體的厚度僅 8mm，最薄僅1.67mm，手機僅重185g，但做到了 93% 屏幕佔比。OPPO A6 Pro 5G 擁有恆星藍及珊瑚粉兩個配色可供選擇。 規格方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了聯發科天璣6300，配備了6.57吋 AMOLED 屏幕，解像度為1080 x 2374，擁有 120Hz 高刷新率，峰值亮度最高 1400nits，畫面清晰、流暢，各種場景都能適配。 OPPO A6 Pro 5G 配備了高密度石墨電池，擁有 6500mAh 大容量，OPPO A6 Pro 5G 電池容量比上一代提升 20%。根據測試，用戶可以流覽 YouTube 720p 影片最高達 20.6小時，屏幕關Qooah.com ・ 1 天前
大灣區專線｜深圳華強北興起外賣代送潮 律師指發生意外難向平台追討(林凱潼報道)
【Now新聞台】午飯時間，深圳華強北人來人往，經常聽到這些叫聲。不夠人快，生意很快就會被搶走。 他們是外賣代送員，顧名思義是代外賣員送外賣，大多數是主婦或老人，甚至有小孩，趁著空閒賺取微薄收入。外賣代送員：「(一天賺多少？)幾十塊錢，我們得上班，是中午休息時間來。肯定辛苦，接這個餐最辛苦，這個樓層，幾十層樓，29層要跑到7樓，要跑。」亦有夫婦檔上陣，一人收外賣，一人負責送。伯伯一手拿6個外賣，在商場左穿右插，不用10分鐘已經送完手上的外賣。外賣代送員：「(一天跑多少單？)多的話兩個人跑100單吧。(一天賺多少？)跑100單不就200塊錢，2塊錢一張單。」這些外賣代送員近年在華強北街頭出現，主要是因為外賣員不熟悉地形，容易送餐超時，就出現這批代送員，收錢幫外賣員完成最後100米的情況。外賣員全先生：「時間夠用的話就不用，趕時間的話、掛很多單的話就會，如果不給他們送的話，我可能會超時，超時還會扣錢。(有時候)會送錯餐，他只是負責送餐，送過去顧客拿不拿到，就是顧客的事了。」在華強北這裡四面八方都有車來，過馬路都要格外留神，代外送員站在這裡接外賣，隨時被車撞。如果送錯或倒瀉了外賣，被人扣錢就了now.com 新聞 ・ 1 天前
滙豐PayMe遷移平台至AWS
Amazon Web Services(AWS)宣布，香港本地電子錢包PayMe by HSBC已將其整個平台遷移至AWS。 PayMe今次遷移至AWS，提升應用程式的回應速度，以實現近乎即時的交易、透過優化資源利用降低基礎設施成本。此舉亦加快交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期，並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。 此外，PayMe現在能夠在交易高峰期(如節假日和促銷活動期間)迅速擴展，透過改進的CI/CD管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神仲用緊 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱AirPods 4 歷史新低，HK$620 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
新入手 iPhone 17 還缺一對耳機？非降噪版的 AirPods 4 目前正在 Amazon 上以歷史新低價 US$80 促銷中。換算之後大約只要 HK$620，比本地購買要便宜不少。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
華為 MatePad Edge 來襲：一台 Surface 式裝置打通鴻蒙電腦、平板系統
如今說到 2-in-1 式的裝置，你最容易想到可能就是微軟 Surface Pro 抑或是配件加持的 iPad Pro。但這兩個產品線在體驗上都存在限制，前者雖坐擁 Windows 生態，但效能終究受機器型態所累。而 Apple 的平板盡管有強大的 M 系列晶片，但官方始終死守 iPadOS 和 macOS 的界線，硬體實力很難徹底發揮。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
中國AI衝擊波來了！阿里千問App公測首週下載破千萬 正式卡位Agentic時代
阿里巴巴集團 (09988-HK) 旗下全新 AI 助理應用程式「千問 App」 17 日啟動公測，在短短一週內下載量突破 1,000 萬次，超越 ChatGPT、Sor鉅亨網 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「港話通」試運行5天登本港 App Store 免費 App 排行榜首位
由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」(HKChat)自試行推出僅5天,便迅速登上 App Store 免費 App 排行榜首位,同時亦展現香港市場對本地 AI 服務的需求。 「港話通」以成為「 香港市民?鞝I好幫手」為使命,深度融合香港本地生活場景,不僅接入政府公開數據庫,提供即時政策,交通及公共服務資訊,更攜手本地學術機構共建專屬知識庫內容涵蓋街坊美食 店舖優惠社福政策等多元領域,致力為用戶提供貼心實用的智能服務。「港話通」研發團隊負責人表示:「港話通在短短5日內躍居本港 App Store 免費 App 榜首,是對團隊與產品能力的極大肯定。我們將持續改良系統,聆聽用戶意見,不斷提升回答質量與服務體驗， 讓「港話通」成為每位香港市民值得信賴的智能生活夥伴。」 (BC)infocast ・ 10 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！比如 Crucial X10 便攜式 SSD 就正在以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Major V 回歸歷史低價、HK$780 入手型格頭戴耳機
Black Friday 期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 現在又回歸到了歷史最低價。只要 US$100 即可入手，換算後約為 HK$780。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
百度智能雲牽頭制定首個智能雲國家標準 明年2月實施
百度-SW(09888.HK)旗下百度智能雲表示，聯合中國電子技術標準化研究院牽頭制定的首個智能雲國家標準GB/T 46350-2025《信息技術 雲計算 智能雲服務通用要求》，已於近日獲得國家市場監督管理總局及國家標準化管理委員會批准正式發布，預計將於明年2月實施。 百度智能雲指，雲計算與AI技術深度融合正驅動雲計算行業進入以智能雲為核心的新階段，而今次制定國家標準是首次從頂層設計上統一智能雲的核心內涵與技術框架，明確其在基礎設施、模型開發與服務、AI應用開發等方面的關鍵規範，標誌著中國智能雲行業邁向規範化發展，未來將持續為用戶提供高效、便捷、低成本的AI算力資源和人工智能能力，驅動千行百業智能化升級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
螞蟻旗下AI助手靈光App上線6日 下載量突破200萬
螞蟻集團旗下全模態通用AI助手靈光App公布，靈光App上線6日，下載量突破200萬。靈光App在首次破百萬下載用時4日刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到兩日。 目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，App Store中國區免費工具榜維持第一。 靈光App首批上線「靈光對話」、「靈光閃應用」及「靈光開眼」三大功能。 靈光開創性地在移動端實現「自然語言30秒生成小應用」，並可編輯可交互可分享，也是業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支援3D、音視頻、圖表、動畫與地圖等全模態信息輸出。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
傳iPhone Fold售價或達2399美元
富邦研究分析師預測，蘋果折疊屏 iPhone Fold的定價可能是2399美元(約 17040元人民幣)。先前蘋果分析師郭明錤預測售價將在2000-2500美元之間，Mark Gurman預計其價格約為2000美元。據爆料，iPhone Fold原型機內螢幕尺寸在7.8吋左右，測試版電池容量在5400-5800mAh之間，屏幕由三星獨家供應，螢幕縱橫比為14.1:10，展開狀態下神似 iPad。iPhone Fold同時搭載A20系列晶片，後置雙鏡頭，內屏和外屏各配備一顆前置鏡頭，支援側邊指紋識別，無緣Face ID。(CW)infocast ・ 9 小時前
發展局：將聚焦兩大方向推動建築信息模擬技術(BIM)發展
發展局局長甯漢豪在網誌撰文表示，未來數年，建築信息模擬技術(BIM)將是推動工程數碼化及管理建築生命周期的核心支柱。當局將聚焦兩大發展方向，包括推動BIM軟件多元化及積極構建國際openBIM(開放式建築信息模擬)標準的協作平台，以及持續支持技術創新及擴大應用層面，如結合AI等。 推動軟件多元化方面，甯漢豪表示，發展局會搜羅更多元化的BIM軟件予不同工務部門試用，務求於工程不同階段、類型及規模，均能發揮軟件優勢，同時積極構建國際openBIM標準的協作平台。另外，當局會持續支持技術創新及擴大應用層面，結合AI、機械人、組裝合成建築法(MiC)及機電裝備合成法(MiMEP)等尖端科技，提升項目設計、施工與管理的精準度，並透過政策推動加強與業界協作。 她又以啟德體育園主場館為例子，指該項目匯聚了來自8個地區、超過140間公司參與設計及施工。工程團隊運用不同專業軟件進行設計、施工與生產，在共通的openBIM平台上整合不同的BIM技術，大幅提升設計階段的效率，更令設計與審批流程節省了80%時間。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
螞蟻靈光上線6天下載量破200萬
阿里巴巴(09988.HK)(BABA.US)旗下螞蟻集團發布，其全模態通用AI助手「靈光」上線6天總下載量突破200萬，在首次破百萬下載用時4天刷新紀錄後，再破百萬的時間壓縮到2天。靈光首個百萬下載速度超過ChatGPT、Sora2及DeepSeek等全球主流AI產品。目前，靈光在App Store中國區免費應用榜單中維持第六位，在App Store中國區免費工具榜維持第一。靈光於11月18日上線，其支持「自然語言30秒生成小應用」，為業內首個全代碼生成多模態內容的AI助手，支持3D數字模型、音頻、圖標、動畫及地圖等全模態的信息輸出，對話更生動，交流更高效。(ST)infocast ・ 1 天前