四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 新品首降，HK$2,720 入手 iPhone 17 最佳拍檔
高血壓偵測搭配長效電池。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$350 便可入手，換算後約為 HK$2,720。升級了 iPhone 17 的用家如果還缺一款手錶的話，正是下手的絕佳時機。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$350（約 HK$2,720，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$380（約 HK$2,960，需要代運）｜原價
US$429
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Prime Day 2025 日期、優惠、代運、會員申請指南總集
Apple Watch Series 11 的鋁合金款採用了 IonX 強化玻璃，耐刮能力達到前代 2 倍，與此同時鈦合金款繼續使用藍寶石錶面。新品的一大賣點是基於手錶底部光學心率感應器實現的高血壓偵測功能，配合新演算法，它能在用家配戴滿一個月的情況下，辨識出與高血壓相關的生理模式並判斷徵兆。當然，裝置也能在睡覺期間監測心率、手腕溫度、血氧和呼吸頻率等資料，再以分數量化顯示用戶的睡眠質素。至於續航力，最多可達 24 小時，另外這代產品也提供了 5G 連線型號供進階用家選購。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$350（約 HK$2,720，需要代運）｜原價
US$399
Apple 香港官網售價 HK$3,199
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$380（約 HK$2,960，需要代運）｜原價
US$429
Apple 香港官網售價 HK$3,399
更多優惠：
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$660 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Sony WF-C710N 勁減六折，史低 HK$610 免運入大牌降噪耳塞
👉 M4 MacBook Air 創新低，HK$5,830 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
👉 Apple Watch S10 上代清貨！歷史低價 HK$2,170 購 iPhone 絕佳拍檔
👉 Sony WH-1000XM5 歷史低價，HK$1,930 上代旗艦清貨
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
