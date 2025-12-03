宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Black Friday黑五優惠2025｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
高血壓偵測搭配長效電池。
溫馨提示：Amazon 已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口費用且免費送貨至香港」。看到「無進口費用且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，但會收取運費。假如貨品不直送香港，也可以選用集運服務。
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度在 Amazon 上出現了幅度可觀的折扣，現在低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。升級了 iPhone 17 的用家如果還缺一款手錶的話，正是下手的絕佳時機喔。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價
US$399
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$360（約 HK$2,880，需要代運）｜原價
US$429
👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停
👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集
👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊
👉 Citi、HSBC、DBS 卡 Amazon 優惠碼，滿額即減最多 30 美元
Apple Watch Series 11 的鋁合金款採用了 IonX 強化玻璃，耐刮能力達到前代 2 倍，與此同時鈦合金款繼續使用藍寶石錶面。新品的一大賣點是基於手錶底部光學心率感應器實現的高血壓偵測功能，配合新演算法，它能在用家配戴滿一個月的情況下，辨識出與高血壓相關的生理模式並判斷徵兆。當然，裝置也能在睡覺期間監測心率、手腕溫度、血氧和呼吸頻率等資料，再以分數量化顯示用戶的睡眠質素。至於續航力，最多可達 24 小時，另外這代產品也提供了 5G 連線型號供進階用家選購。
Apple Watch Series 11（42mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$329（約 HK$2,560，需要代運）｜原價
US$399
Apple 香港官網售價 HK$3,199
Apple Watch Series 11（46mm、鋁殼、矽膠錶帶、GPS 版）
Amazon 特價 US$360（約 HK$2,880，需要代運）｜原價
US$429
Apple 香港官網售價 HK$3,399
更多優惠：
👉 AirPods 4 歷史新低，HK$540 入手 iPhone 最實惠耳機搭檔
👉 Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
👉 Garmin Fenix 8 系列破底價，低至 HK$5,840 免運購全能戶外運動錶
👉 M3 iPad Air 回到歷史低價，HK$3,500 購輕辦公、娛樂優選平板
👉 Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
👉 WD Red Pro HDD 好價，18TB 僅 HK$2,260，RAID NAS 擴容必囤
👉 Garmin epix Pro (Gen 2) 半價大促，新低 HK$3,500 購大牌閃燈戶外運動錶
👉 Crucial X10 便攜式 SSD 全線勁減！6TB 歷史新低最抵玩
👉 Marshall Emberton II 再降，歷史新低 HK$700 入手
👉 WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
【即去 Yahoo Tech 網購優惠專頁，查看更多精選推介！】
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Acton III 六折破底價，HK$1,400 免運復古潮味喇叭怎可錯過？
在要求音訊產品內外兼修的消費者中，很多人都會選擇 Marshall。如果你也是其中之一的話，怎可錯過 Black Friday Week 期間正在以六折促銷的 Acton III 藍牙喇叭。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Huntsman Mini 近對折，歷史新低 HK$510 免運購 60% 尺寸線性光學紅軸鍵盤
在找一款小巧的遊戲鍵盤？不妨來看看正在 Amazon 上以近對折促銷的 Razer Huntsman Mini。它的紅軸版本目前降到了歷史新低，只要 US$66 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 5 分鐘前
Black Friday黑五優惠2025｜Team Group APEX SD7.1 記憶卡激促，HK$750 入手 512GB microSD Express 爽玩 Switch 2
Team Group 專為 Nintendo Switch 2 推出的 APEX SD7.1 microSD Express 卡首次在 Amazon 上出現可觀折扣，目前只要花 US$89 和 US$186 即可入手 512GB 和 1TB 型號。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Shokz OpenFit 2 歷史新低，HK$930 體驗好音質開放式耳機
平日返工或運動時想聽歌但又在意四周環境的聲音？那開放式耳機就是你最好的選擇。在這類產品上頗有心得的 Shokz 今年初帶來了他們的第二代耳掛式開放耳機 OpenFit 2，如今快一年過去，它在 Amazon Black Friday Week 刷新了歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱WD_Black SN7100 SSD 歷史低價，HK$470 擴充掌機、筆電容量玩家必購
各位掌機、電競筆電玩家如果在尋找擴容容量的 SSD，那不要錯過正在 Amazon 上以歷史低價促銷的 500GB WD_Black SN7100。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【中環解密】蘋果「軟對抗」印度 拒手機預裝國安App
所謂「上有政策、下有對策」，印度政府早前下令蘋果、三星及小米（01810）等手機製造商，要在90天內為所有新手機預先安裝一款由政府開發、名為「Sanchar Saathi」的應用程式（App），並確保用戶無法關閉其功能，惟此舉引發私隱疑慮。外電最新報道，蘋果不打算遵守印度政府命令，但亦無意採取法律行動，或公然對抗印度政府，純粹強調技術上無法配合。 事實上，該項政策已在印度國會與社會掀起強烈反彈，擔心一旦用戶手機被強制安裝相關應用程式，會變成政府監控工具；報道引述知情人士指出，蘋果無意遵命，並會向印度政府表達嚴正關切，表明公司在全球任何地方都不會接受政府這種預載應用程式的要求，因會為iOS生態系統帶來私隱及安全問題。至於其他品牌如三星等，仍在研究相關命令的可行性，暫未有明確回應。信報財經新聞 ・ 11 小時前
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
Samsung 三摺疊 Galaxy Z TriFold 登場：12.9mm 厚 G 型結構有別華為、10 吋 120Hz、5,600mAh 電池
一個多月前在 APEC 短暫現身的 Samsung 三摺疊手機今日終於以 Galaxy Z TriFold 之名正式登場！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Polaroid Now+ 第三代即影即有相機 8 折，文青潮玩雙鏡頭自動對焦，升級兩倍清晰度
文青與攝影迷引頸期盼的夢幻逸品，Polaroid Now+ 第三代即影即有相機迎來黑五 8 折優惠，只需 US$119 （約 HK$934）就能入手，而且免運費送到香港，這款被譽為文青影像創作神器，不僅擁有經典復古美學，更升級搭載雙鏡頭自動對焦系統，影像清晰度直接躍升兩倍！Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
Galaxy Z TriFold 發佈，三摺疊機型，10吋內屏，5600mAh 電池
文章來源：Qooah.com Samsung 推出首款三摺疊機型——Galaxy Z TriFold。據 Samsung 官方介紹，三摺疊形態「早該問世」，該裝置「通過最先進的可摺疊技術，充分體現了工程上的精湛造詣，專為多摺設計的獨特需求而優化」。 外觀方面，Galaxy Z TriFold 十分輕薄，甚至與 Galaxy Z Fold 7 基本一致。Galaxy Z TriFold 採用的是左右內摺疊的方式，可以很好的保護主屏幕。 Galaxy Z TriFold 在展開狀態時最薄處僅為 3.9mm，屏幕中央的厚度為 4.2mm。整機重量僅 309g。為了更加流暢的摺疊，Galaxy Z TriFold 搭載了兩種不同尺寸的鉸鏈，且具備 IP48 防護等級。 規格方面，Galaxy Z TriFold 外屏為一塊 6.5 吋外屏，峰值亮度高達 2600nits。內屏為一塊 10吋 QXGA 解像度的 Dynamic AMOLED 主屏幕，支援 120Hz 刷新率，峰值亮度達 1600nit。 10吋內屏可以並排打開三個不同的應用界面，在多窗口模式下還可以調節大小，大幅度提升工作效率。Qooah.com ・ 12 小時前
Galaxy Z TriFold 開箱片，高價超厚磚頭而已？
文章來源：Qooah.com 科技媒體 SamMobile 展示了 Samsung 首款三摺疊手機 Galaxy Z TriFold 的開箱影片。 此次，Galaxy Z TriFold 的包裝打破一直以來的「環保」策略，整體體積較大，並採用了獨特的珠寶盒式上掀蓋設計。 包裝盒內除了常規的 Galaxy Z TriFold 手機本體、USB-C 數據線和取卡針外，還配送了一個 45W 充電器和一個專用保護套，打破近年 Samsung 高階機型「不送充電器」的慣例。 專用保護套採用的碳纖維紋理表面處理，提升質感和耐用性。手機殼覆蓋了手機背部的鏡頭模組，且專門針對連接鉸鏈部分進行包裹設計，可提供全面的防護。 在 Samsung 的最新宣傳片中，瞭解到 Galaxy Z TriFold 的製造和品質測試過程，表示 Galaxy Z TriFold 的主屏幕可承受 20 萬次摺疊，相當於每天摺疊約 100 次，可持續使用五年時間。該數據來源於 Samsung 內部實驗室的測試，沒有進行實際驗證。作為對比，Galaxy Z Fold 7 的摺疊次數為 50 萬次。Qooah.com ・ 12 小時前
iPhone被要求裝政府App？蘋果霸氣說不！印度政壇炸鍋
根據《路透》周二 (2 日) 獨家報導，蘋果 (AAPL-US) 不打算遵從印度政府近期下達的機密指令，也不會在其新出貨的 iPhone 上預載國營「Sanchar Saathi」資安應用程式。這項政策已在印度國會與社會掀起強烈反彈，鉅亨網 ・ 18 小時前
Sony A7 V 改寫中階全幅標配？2 萬元玩旗艦級 AI 晶片、多角度螢幕、首用「部分堆疊式 CMOS」
Sony 以 Redefine basic 為主題，今天正式更新 Alpha 系列的中階全幅可換鏡相機 Sony A7 V。其主要升級為品牌首度使用了 3,300 萬像素的「部分堆疊式 CMOS」、配合下放的旗艦級 BIONZ XR 影像處理引擎，帶來多樣化的主體辨識 AF 以及最高每秒 30 張連拍的能力。A7 V 的機身除了有高階機一樣的多角度翻轉螢幕外，更引進了 CF Express-A + UHS-II SD 雙卡槽、兩個 USB-C 介面（10Gbps + 480Mbps），以及 6GHz 無線傳輸，帶來更符合現代使用的互連體驗。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
傳明年秋季發布蘋果摺機 料售價2400美元
外媒引述摩根大通行業分析報告，稱蘋果(AAPL.US)正加速推進其首款可摺疊iPhone的研發，預計明年秋季正式發布，初步估算售價約2400美元(約18720港元)，料成歷來最昂貴iPhone。報告指出，摺疊iPhone有望在3項關鍵技術上實現突破，包括無摺痕內屏、2400萬像素屏下攝像頭以及高容量電池。市場普遍預期，這款iPhone將延續蘋果高端產品線的定價策略，售價料約2400美元，將創iPhone售價新高。#蘋果 #蘋果摺機 #美股(CW)infocast ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025｜Samsung M5 智能顯示器新低，HK$1,280 免運入手 27 吋蝸居伴侶
Samsung 旗下的 27 吋 M5 智能聯網螢幕（M50F）現在降到了歷史新低，只要 US$165 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
《大行》大摩：「豆包」AI手機OEM選項有限建生態系統難度大 重申增持騰訊、阿里及美圖
摩根士丹利發表報告表示，就字節跳動旗下「豆包」擬推出智能手機AI助理的，雖然理想中的「豆包」生態系看起來很豐富，但執行上存在挑戰。該行認為應用程式類股份仍是AI投資的首選，重申對騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)與美圖(01357.HK)的「增持」評級。 昨日字節跳動釋出一段展示影片，展示新款「豆包」智能手機AI助理，該助理已整合進中興(00763.HK)的樣本手機作業系統。「豆包」智能手機AI助理能夠讀取使用者螢幕、存取智能手機應用程式，並完成複雜任務。這引發部分對C端應用程式可能失去流量入口的擔憂。但該行認為「豆包」助理的推廣存在挑戰。大型智能手機OEM與超級應用程式更傾向於開發自有人工智能助理(own AI assistants)，而非依賴字節跳動。該行認為中國的超級應用程式更具主導性。 大摩表示持續看好中國應用程式在AI投資上的機會，包括騰訊(最佳AI應用代理)、阿里巴巴(最佳AI基礎設施)及美圖(AI多模態受益者)。 「豆包」智能手機AI助理是節跳動開發了深度嵌入智能手機作業系統的豆包AI助理，並釋出展示影片。在展示中，AI助理展現了以下能力，包括互動功能AASTOCKS ・ 1 天前
DJI Pocket 4 曝光，電池容量提升20%，1吋大底，6K/60fps 錄製
文章來源：Qooah.com 近日，美國聯邦通信委員會（FCC）文件顯示，DJI 代號為 2ANDR-OP04 的新規格完成註冊，確認其為 Osmo Pocket 4 雲台相機。核心亮點在於電池容量的顯著提升，該機搭載額定容量 1545mAh、電壓 7.74V 的電池，較前代 Pocket 3 的 1300mAh 提升 18%。 由於消費電子產品營銷常標注更高的「典型容量」（Typical Capacity），行業推測新機宣傳時或標稱 1600mAh 以上，用戶實際體驗的續航升級幅度將超 20%。文件還確認其支援低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）技術，為連接手機 App、無線麥克風等外設提供保障，但藍牙具體版本未明確，前代產品支援 BLE 5.2。 此外，供應鏈消息顯示 Pocket 4 將迎來全面升級：影像系統有望採用 1 吋 CMOS，支援 6K/60fps 影片錄製和可變光圈；音頻方面升級 4 麥克風陣列，支援無線麥克風同步；續航優化至 200 分鐘以上，重量控制在 200 克內，還將搭載 Wi-Fi 6E 協議。 該機由深圳市大疆靈眸科技有限公司生Qooah.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Razer Viper V3 HyperSpeed 歷史新低，HK$330 免運入手 82g 超輕電競滑鼠
黑五即將結束，想抓緊 Cyber Monday 的機會為自己選一款好用的電競滑鼠？Razer 旗下的 Viper V3 HyperSpeed 目前在 Amazon 上降到了歷史新低價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Google Pixel 9a 勁減 7 折，史低 $2,720 玩親生仔 Gemini AI
香港多款行貨手機都主打 AI 功能，不過說到最吸引的，還是海外限定的 Google Gemini AI 吧！親生仔 Google Pixel 9a 在黑五期間在 Amazon 上 7 折大促，約 HK$2,720 就可以入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall 耳機近半價清貨！Major V 之外，Minor IV、Motif II 一樣帥氣好看
在這個顏值先決的時代，一副好耳機不僅要擁有震撼人心的音質，更要具備讓人一見傾心的設計。而將搖滾靈魂注入每一款產品的 Marshall，正完美詮釋這一理念！Marshall 外型帥氣，各個型號皆有不同特色，那在眾多型號中，究竟應該選擇哪一款？Yahoo Tech 已為大家整理不同型號的特點，助你找到最匹配的理想耳機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前