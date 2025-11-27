宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
Black Friday黑五優惠2025｜Arlo Essential XL 安全攝影機激抵近 3 折！HK$357 即時防護升級！
溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。
家居安全想升級，今年黑五 Arlo 幫你將入場門檻直接打開。Arlo Essential XL 安全攝影機今次黑五直降至近 3 折，入手價只需 US$45 （約 HK$357） ，用一頓飯錢，就可以換來一部支援長效電池、夜視、行動偵測、手機即時通知的無線攝影機，將玄關、大門、露台、客廳一次看緊，CP 值當然高。
Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！
Arlo Essential XL
Arlo Essential XL 無線安全攝影機以 2K 畫質與 130 度廣角鏡頭實現全景監控，搭配 4 倍增強電池續航力，支援雙向語音通話與彩色夜視功能。透過 Arlo Secure 應用程式可遠端啟動警報器，並藉由訂閱服務可啟用 AI 物體辨識（人員/車輛/動物/包裹）、60 天雲端儲存與火災偵測警示，在提供全方位防護的同時，以端對端加密技術確保用戶隱私安全，是居家與商用的智能安防首選。
Amazon 特價 US$45.99（約 HK$357）｜原價 US
$145.99
更多相關優惠：
