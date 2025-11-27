Black Friday黑五優惠2025｜Arlo Essential XL 安全攝影機激抵近 3 折！HK$357 即時防護升級！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Arlo Essential XL 安全攝影機激抵近 3 折！HK$357 即時防護升級！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

家居安全想升級，今年黑五 Arlo 幫你將入場門檻直接打開。Arlo Essential XL 安全攝影機今次黑五直降至近 3 折，入手價只需 US$45 （約 HK$357） ，用一頓飯錢，就可以換來一部支援長效電池、夜視、行動偵測、手機即時通知的無線攝影機，將玄關、大門、露台、客廳一次看緊，CP 值當然高。

廣告 廣告

Amazon Black Friday Week 黑五優惠週 2025 將在 11 月 20 日正式回歸，不過 Amazon 上面已經有不少商戶搶先減價！

👉🏻【一文睇晒】Black Friday黑五優惠2025︱Amazon 宣佈 11 月 20 日黑五優惠週回歸！共 12 天全年最佳掃貨時機買不停

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

Arlo Essential XL

Arlo Essential XL 安全攝影機激抵近 3 折！HK$357 即時防護升級！

Arlo Essential XL 無線安全攝影機以 2K 畫質與 130 度廣角鏡頭實現全景監控，搭配 4 倍增強電池續航力，支援雙向語音通話與彩色夜視功能。透過 Arlo Secure 應用程式可遠端啟動警報器，並藉由訂閱服務可啟用 AI 物體辨識（人員/車輛/動物/包裹）、60 天雲端儲存與火災偵測警示，在提供全方位防護的同時，以端對端加密技術確保用戶隱私安全，是居家與商用的智能安防首選。

Amazon 特價 US$45.99（約 HK$357）｜原價 US $145.99

立即購買

更多相關優惠：

👉Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價

👉Black Friday黑五優惠2025｜新款 Galaxy Watch 8 智能手錶直降 8 折！輕鬆升級健康追蹤神器

👉Black Friday黑五優惠2025｜Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

👉Black Friday黑五優惠2025｜Instax Mini 12 套裝 77 折文青價，記錄冬日浪漫時機！

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk