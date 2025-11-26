Black Friday黑五優惠2025｜Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

全球時尚配件品牌 Casetify 重磅推出 Black Friday 限定優惠！即日起官網與全線 Studio 同步啟動黑五最強折扣，實行「買越多、慳越多」。是次優惠買 1 件享 85 折、買 2 件享 75 折、買 3 件享 7 折，買 4 件或以上直接打 65 折，最適合與朋友或家人夾單入手！

此外，手機掛繩與錶帶更減至半價，而 iPhone 16 或舊型號用戶選購配件再享額外 95 折，折上折激抵！Yahoo Tech 為你整合黑五必搶亮點，若還在猶豫如何配搭，不妨參考以下攻略，輕鬆入手心儀款式！

Audio Cassette Bounce 極強防摔手機殼 MagSafe 兼容

Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

Audio Cassette Bounce 以經典的“磁帶（錄音帶）”為核心視覺元素，契合當下的復古回潮美學。產品外殼模擬磁帶形態，包含磁帶卷軸，搭配手寫體風格的 Casetify 字樣，強化了老式音樂的懷舊氛圍。Bounce 極強防摔手機殼是為追求卓越防護與時尚風格的用戶精心設計，並榮獲 2023 美國紐約產品設計獎金獎。手機殼具備全新彈力保護角和 TesseLock設計，通過 6.5 米防摔測試，達到 7 倍軍事級防摔標準，確保手機在意外跌落中依然安然無恙。此外，其四角可輕鬆搭配手機吊飾、背帶與鑰匙扣，隨時展現個性。加高邊框和相機環設計進一步保護手機屏幕和鏡頭，而 MagSafe 兼容性則提升了使用便利性，是時尚與功能兼具的代表。

Casetify 4 件 65 折 HK$409 ｜原價 HK $629

立即購買

Catllogg's SALMON 強悍防摔手機殼 MagSafe 兼容

Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

這款手機殼採用了懷舊包裝及萌寵反差的創意路線，精心還原了老式早餐麥片的包裝質感，採用暖黃色底色和復古字體排版，甚至加入了優惠券減價的標籤，重現了經典食品包裝的懷舊氛圍。強悍防摔系列採用獨家 EcoShock 及 Duo-Lock 防護科技， 低調外型卻深藏不露， 通過 2.5 米防摔測試，具 4 倍軍事級防摔標準，為日常提供最佳防護。配有側邊開孔設計，能輕鬆掛上手機掛繩，令手機殼更個性化。

Casetify 4 件 65 折 HK$357 ｜原價 HK $549

立即購買

I Hope 鏡面支架手機殼 MagSafe 兼容

Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

鏡面支架手機殼具備 1 倍 MIL-STD-81G 軍事級防摔標準，並通過 1.5 米的防摔測試，確保手機在日常使用中得到可靠保護。相機鏡頭外框為靈修式支架，可自由調整 0 度到 150 度，隨心所欲地調整觀看角度。此外，還配備融合式相機控制按鈕，支援無線充電及 MagSafe 功能，提升使用便利性。側邊開孔設計讓您輕鬆掛上手機掛繩、串珠鑰匙扣或背帶，展現獨特個性。而鏡面材質更是女生所愛，能在日常生活中隨時保持妝容整潔。

Casetify 4 件 65 折 HK$435 ｜原價 HK $669

立即購買

BioVeg 合成皮革鏈背帶

Casetify 黑五大型優惠，手機殼低至65折，買齊4件最抵！

BioVeg 合成皮革鏈背帶結合輕巧的金色鋁鏈與 BioVeg 合成皮革，展現出無與倫比的精緻質感。這款鏈背帶不僅能夠解放雙手，還以優雅的鋁鏈時尚設計增添了一份獨特的風格，告別在手袋中翻找的煩惱，讓手機隨身。此外，合成皮革鏈背帶配備可旋轉扣環，提供多種搭配方式，確保舒適穩固。

Casetify 4 件 65 折 HK$331 ｜原價 HK $509

立即購買

